Гимнастка Полстяная: «В Латвии мне был поставлен ультиматум. Если не отказываюсь от гражданства России – не имею права участвовать в отборе на Олимпиаду»

Шестикратная чемпионка Латвии по художественной гимнастике Елизавета Полстяная заявила, что ей был поставлен ультиматум об отказе от российского гражданства, иначе ее не допустили бы к отбору на Олимпиаду.

– Что дальше? Будете уходить из сборной? Обратитесь в суды?

– Честно, пока не знаю, что я буду делать, потому что для меня это все очень тяжело. Я спортсмен, я просто делала честно свое дело. Сейчас очень сложно в это всё поверить, все осознать. Поэтому пока не могу сказать, что будет дальше.

Ультиматум был поставлен, потому что моей главной целью был не чемпионат мира, а Олимпиада в Париже. И в письме четко было написано, что, если я не отказываюсь от российского гражданства, я не имею права участвовать в отборе на Олимпиаду.

– После такого ультиматума вы вообще хотите возвращаться в Латвию?

– Честно, есть такое ощущение. Очень обидно и неприятно, что там не пытались найти никакой компромисс и вот в такой жесткой форме поставили меня перед таким выбором. Поэтому о возвращении я не думаю.

– Может, попробовать дома, в России?

– Не знаю. Сложно сказать. Надо немного, наверное, времени дать себе и всей этой ситуации. Потому что сейчас непонятно, как в итоге всё это закончится.

Я пока не хочу ни о чем думать. Я тренируюсь и поддерживаю форму в любом случае, потому что я не планировала заканчивать. Но не хочу ничего планировать. Пока не задумывалась.

– От вас требовали каких‑то политических заявлений в ту или иную сторону?

– Нет.

– Письма, анкеты, где вам предлагается сделать заявления? Вам ничего не предлагали?

– Нет, но в письме четко было написано, что со мной прекращают сотрудничество на месяц. И в течение этого месяца я должна либо отказаться от российского гражданства (и оформлено это все должно быть в письменном виде), либо меня лишат права выступать.

– Вы русская спортсменка? Есть внутри какое‑то чувство для себя?

– Я россиянка. Я выросла в России, все мое детство прошло здесь. И больше времени я провела в России, у меня семья в России. И я, конечно, ощущаю себя русской.

Гражданство Латвии мы делали чисто под спорт. Я очень благодарна, что мне там дали шанс. И все, что у меня получилось на международной арене, это, конечно, благодаря Латвии. Потому что они поверили в меня.

Хотя гражданство делали мы сами, но тоже там много людей, которые помогали и помогают до сих пор, – сказала Полстяная в программе «Есть тема» на «Матч ТВ».

НОК Латвии опроверг информацию об ультиматуме гимнастике Полстяной об отказе от российского гражданства