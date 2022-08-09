Гимнастка Полстяная: «После чемпионата Европы я хотела поехать в Россию – там семья и друзья. Меня отпустили с условием, что я ничего не выкладываю»

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Шестикратная чемпионка Латвии по художественной гимнастике Елизавета Полстяная рассказала, как перед ней поставили обязательное условие об отказе от российского гражданства. 

«Когда это все началось 24 февраля, в марте мне поставили условие, что я должна переехать в Латвию и тренироваться там. Я приняла условия переезда и согласилась, только неделю себе попросила, чтобы собрать вещи и всем все сказать дома в Москве. <...>

На чемпионате Европы я выступила довольно удачно. Наша команда попала в топ-12 и получила право на максимальное представительство Латвии на чемпионате мира. Все удачно сложилось. После выступления на Европе я вернулась в Латвию, неделю пробыла там, а потом у меня начался отпуск.

Сказала в федерации, что поеду в Россию, потому что здесь моя семья и друзья, и я очень хотела всех увидеть после трех с половиной месяцев отсутствия. Я банально соскучилась по близким. Сначала мне сказали – нет, нельзя. Я говорю: «Ну вы понимаете, что семья есть семья?»

В итоге меня отпустили, но с условием, что я нигде ничего не выкладываю и никак публично не обозначаю, что нахожусь в России. Ну, ладно, это не было проблемой.   Месяц я отдыхала в Москве, к концу отпуска уже начала приходить в форму и к концу июля вернулась в Латвию – готовиться к чемпионату мира. 11 сентября мы должны были улетать.

Спустя неделю олимпийский союз прислал письмо мне и федерации гимнастики. Повторюсь, со мной никто не связывался лично, хотя раньше и не по таким важным вопросам и писали, и звонили. А сейчас, когда решалась моя судьба как спортсменки, никто не пытался поговорить.

Сегодня мне прислали статью, что якобы в конце июля на почту федерации приходило письмо, где спрашивалось о моих намерениях по поводу российского гражданства. Может быть, оно так и было, но до меня то письмо не дошло.

Не знаю, кому задавать вопросы, не хочу ни на что намекать, но я это письмо не видела. Поэтому когда меня буквально уже поставили перед выбором — либо отказываешься от паспорта, либо выступаешь, – я ответила однозначно. Отказ от российского паспорта для меня невозможен. Гражданство Латвии оформлялось чисто под спорт во взаимных интересах, хотя эта страна многое значит для меня.

И когда мы его делали, нам дали слово, что никаких проблем не будет, никаких трудностей из-за гражданства России не возникнет. Но, видимо, времена меняются.

Я еще тогда говорила, что не откажусь от российского паспорта, потому что как можно ставить человека перед выбором — семья или спорт? Меня так воспитали, я просто не могла иначе. Люди и в Олимпийском союзе Латвии, и в федерации гимнастики прекрасно это знали, знали всю мою историю.   После того как я официально ответила на это письмо, никакой обратной официальной реакции не последовало. Потом уже от других гимнасток я узнала, что им поменяли заявку на чемпионат мира.

Девочки написали, что они будут делать четыре вида, а не два, как должны были. Я все поняла. Думаю, что так быстро могут принять решение только тогда, когда к нему долго готовились. И это самое обидное.

Я со своей стороны делала все по максимуму. Последний год Латвия серьезно пошумела на международной арене. И особенно обидно, что никто не связался со мной лично.

Я это воспринимаю как неуважение, что ли. Не хочу никого обвинять, просто обидно, что латвийская сторона не пыталась найти какое-то компромиссное решение», – сказала Полстяная.

Гимнастка Полстяная: «В Латвии мне был поставлен ультиматум. Если не отказываюсь от гражданства России – не имею права участвовать в отборе на Олимпиаду»

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