«НОК Латвии поставил условие: либо я отказываюсь от российского гражданства, либо больше не смогу представлять Латвию». Гимнастка Полстяная о недопуске к ЧМ

Латвийская гимнастка Елизавета Полстяная заявила, что ее не взяли в состав сборной на чемпионат мира из-за наличия российского гражданства.

ЧМ по художественной гимнастике пройдет в болгарской Софии с 14 по 18 сентября. Полстяная уже выступала за Латвию на прошлом мировом первенстве в Японии, где заняла 15-е место в личном многоборье.

«У меня два гражданства, я родилась в Латвии, но жила и тренировалась в России до зимы 2022 года. С 2018 года являюсь также гражданкой Латвии, при получении гражданства я проходила полную процедуру, сдавала экзамен на знание латышского языка. И с того же года я выступала за сборную этой страны.

Но в связи с событиями, которые сейчас происходят в мире, мне в феврале поставили условие о прекращении тренировок в России, и с марта я тренировалась в Латвии уже не со своим личным тренером. В июле я приехала в Москву на несколько дней, чтобы увидеться со всеми. Неделю назад вернулась в Латвию, чтобы начать готовиться к чемпионату мира в Софии.

И когда я приехала, [Национальный] олимпийский комитет Латвии (НОК Латвии) поставил передо мной конкретное условие: либо я отказываюсь от российского гражданства и выступаю дальше, либо я не смогу больше представлять Латвию на международных стартах, имея на руках паспорт гражданки России.

Но я говорила еще раньше, что не могу сделать выбор, потому что у меня в России семья, друзья. И что отказ от российского гражданства для меня невозможен. После этого латвийская федерация внесла поправки в заявку команды на чемпионат мира, вычеркнув из нее мою фамилию. Мне очень обидно, конечно, потому что, на мой взгляд, я немало для Латвии сделала», – заявила Полстяная.

«Спорт вне политики» – пустые слова, впрочем, мы уже давно в этом убедились». Латвийская гимнастка Полстяная заявила, что ей не дали права выступать на ЧМ