Ирина Винер: «У Дины Авериной в Минске была небольшая травма, но она боец, все выдержала»

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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер рассказала, что серебряный призер Игр-2020 Дина Аверина выступала на турнире «Хрустальная роза» в Минске с травмой ноги.

«Два вида у нас выиграла Лала Крамаренко, два вида выиграли девочки из Беларуси — Анастасия Салос и Алина Горносько, которая вчера еще хорошо выступала.

Так же удачно выступали Дина и Арина Аверины. К сожалению, у Дины в первый день действительно была небольшая травма, но она боец, солдат. Она все выдержала, все сделала, и все у нее, конечно, будет хорошо», — сказала Винер. 

Дина Аверина заплакала после выступления на турнире «Хрустальная роза» в Минске. Она взяла одну бронзовую медаль

«Хрустальная роза». Крамаренко победила в упражнениях с булавами и лентой, Салос – с обручем, Горносько – с мячом

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