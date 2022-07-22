Дина Аверина о продолжении карьеры: «Только мы собираемся взять паузу или закончить, Винер сразу же придумывает что-то интересное, и нас затягивает»

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины объяснили свою мотивацию продолжить спортивную карьеру.

- Где вы черпаете мотивацию?

Арина: У нас один мотиватор – Ирина Александровна (Винер).

Дина: Если честно, у меня Ариша. Если бы не Ариша, я бы давно ушла из спорта.

Арина: Нам повезло, что нас двое, мы иногда друг другу говорим нужные вещи, подбадриваем.

Дина: На самом деле, Ирина Александровна, как чувствует, только мы собираемся взять паузу или закончить, она сразу же придумывает что-то интересное, и нас затягивает.

Арина: Даже не медали стимул, а сами соревнования. Ирина Александровна сделала свои российские правила, вот он – новый стимул.