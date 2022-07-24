Художественная гимнастика. «Хрустальная роза». Крамаренко победила в упражнениях с булавами и лентой, Салос – с обручем, Горносько – с мячом

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В Минске проходит международный турнир по художественной гимнастике «Хрустальная роза». Сегодня прошли финалы в отдельных видах.

Художественная гимнастика

«Хрустальная роза»

Минск, Беларусь

Обруч

1. Анастасия Салос (Беларусь) – 36,500

2. Лала Крамаренко (Россия) – 36,450

3. Алина Горносько (Беларусь) – 35,200...

6. Арина Аверина (Россия) – 30,000

Мяч

1. Алина Горносько (Беларусь) – 36,250

2. Анастасия Салос (Беларусь) – 36,000

3. Дина Аверина (Россия) – 35,950

Булавы

1. Лала Крамаренко (Россия) – 36,700

2. Алина Горносько (Беларусь) – 36,300

3. Арина Аверина (Россия) – 32,500

Лента

1. Лала Крамаренко (Россия) – 36,500

2. Анастасия Салос (Беларусь) – 34,550

3. Мария Победушкина (Россия) – 33,100

4. Дина Аверина (Россия) – 32,950

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