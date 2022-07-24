Художественная гимнастика. «Хрустальная роза». Крамаренко победила в упражнениях с булавами и лентой, Салос – с обручем, Горносько – с мячом

В Минске проходит международный турнир по художественной гимнастике «Хрустальная роза». Сегодня прошли финалы в отдельных видах.
Художественная гимнастика
«Хрустальная роза»
Минск, Беларусь
Обруч
1. Анастасия Салос (Беларусь) – 36,500
2. Лала Крамаренко (Россия) – 36,450
3. Алина Горносько (Беларусь) – 35,200...
6. Арина Аверина (Россия) – 30,000
Мяч
1. Алина Горносько (Беларусь) – 36,250
2. Анастасия Салос (Беларусь) – 36,000
3. Дина Аверина (Россия) – 35,950
Булавы
1. Лала Крамаренко (Россия) – 36,700
2. Алина Горносько (Беларусь) – 36,300
3. Арина Аверина (Россия) – 32,500
Лента
1. Лала Крамаренко (Россия) – 36,500
2. Анастасия Салос (Беларусь) – 34,550
3. Мария Победушкина (Россия) – 33,100
4. Дина Аверина (Россия) – 32,950