Дина Аверина заплакала после выступления на турнире «Хрустальная роза» в Минске. Она взяла одну бронзовую медаль

18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина не сдержала слез после выступления на турнире «Хрустальная роза» в Минске.

Аверина завоевала бронзу в упражнениях с мячом, в упражнениях с лентой стала 4-й. В личном многоборье она заняла 5-е место, а также стала обладательницей золота в командном многоборье.

Как сообщает «Матч ТВ», судьи поменяли оценку Дины в ленте по ходу финала – изначально ей поставили 29,95 балла, но после выступления двух гимнасток поменяли на 32,95.

Вероятно, российская команда подала протест, и его удовлетворили.

Художественная гимнастика. «Хрустальная роза». Крамаренко победила в упражнениях с булавами и лентой, Салос – с обручем, Горносько – с мячом