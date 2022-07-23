Художественная гимнастика. «Хрустальная роза». Горносько лидирует в многоборье после двух видов, Крамаренко – 2-я, Дина Аверина – 5-я

В Минске проходит международный турнир по художественной гимнастике «Хрустальная роза». После двух видов в многоборье лидирует белорусская гимнастка Алина Горносько.

23 июля гимнастки выступят с булавами и лентой.

Художественная гимнастика

«Хрустальная роза»

Минск, Беларусь

Многоборье

Обруч + мяч

1. ( ) — 73,55

2. (Россия) — 71,95

3. (Россия) — 71,30

4. Анастасия Салос (Беларусь) — 71,10

5. (Россия) — 70,75

6. Мария Победушкина (Россия) — 67,40