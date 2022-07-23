Художественная гимнастика. «Хрустальная роза». Горносько лидирует в многоборье после двух видов, Крамаренко – 2-я, Дина Аверина – 5-я

В Минске проходит международный турнир по художественной гимнастике «Хрустальная роза». После двух видов в многоборье лидирует белорусская гимнастка Алина Горносько.
23 июля гимнастки выступят с булавами и лентой.
Художественная гимнастика
«Хрустальная роза»
Минск, Беларусь
Многоборье
Обруч + мяч
1. Алина Горносько (Беларусь) — 73,55
2. Лала Крамаренко (Россия) — 71,95
3. Арина Аверина (Россия) — 71,30
4. Анастасия Салос (Беларусь) — 71,10
5. Дина Аверина (Россия) — 70,75
6. Мария Победушкина (Россия) — 67,40