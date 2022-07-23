Художественная гимнастика. «Хрустальная роза». Горносько лидирует в многоборье после двух видов, Крамаренко – 2-я, Дина Аверина – 5-я

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В Минске проходит международный турнир по художественной гимнастике «Хрустальная роза». После двух видов в многоборье лидирует белорусская гимнастка Алина Горносько. 

23 июля гимнастки выступят с булавами и лентой. 

Художественная гимнастика

«Хрустальная роза»

Минск, Беларусь

Многоборье

Обруч + мяч

1. Алина Горносько (Беларусь) — 73,55

2. Лала Крамаренко (Россия) — 71,95

3. Арина Аверина (Россия) — 71,30

4. Анастасия Салос (Беларусь) — 71,10

5. Дина Аверина (Россия) — 70,75

6. Мария Победушкина (Россия) — 67,40

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