«Куляк мог пострадать очень серьезно, вплоть до пожизненной дисквалификации. Мы не хотели рисковать». Глава ФСГР о неучастии гимнаста в российских турнирах

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов высказался о ситуации с Иваном Куляком.

Ранее Фонд гимнастической этики (GEF) дисквалифицировал Куляка на год, так как во время этапа Кубка мира в Дохе он вышел на церемонию награждения с буквой Z, наклеенной на форму.

«Первое: мы делаем все, чтобы защитить интересы Ивана Куляка юридически. Вы знаете, что мы подали апелляцию на решение дисциплинарной комиссии, мы ждем сейчас слушаний в апелляционном трибунале. И Иван, с этой точки зрения, обеспечен всем необходимым.

С другой стороны, закон суров, но он – закон. И поскольку это решение, которое мы не считаем справедливым, оно в силе и действует, мы обязаны его выполнять. К сожалению, этим решением Иван отстранен от внутренних соревнований в том числе (из-за санкций Куляк уже пропустил Кубок России в Калуге – Sports.ru). То есть соревнований, которые проходят под эгидой ФСГР.

Если бы мы нарушили это требование дисциплинарной комиссии, то в первую очередь пострадал бы сам спортсмен. Причем пострадать он мог очень серьезно, вплоть до пожизненной дисквалификации. Мы не хотели рисковать спортсменом», – сказал Титов.