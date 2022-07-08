Иван Куляк: «Конечно без соревнований тяжело. Ты готовишься, а тебя отстраняют. Но это нужно пережить»

Гимнаст Иван Куляк рассказал о своих планах после Кубка России, который проходит в Калуге.

Куляк не принимает участия в соревнованиях из-за дисквалификации. В марте во время этапа Кубка мира в Дохе он вышел на церемонию награждения с буквой Z, наклеенной на форму.

Гимнаст не будет выступать на российских соревнованиях до решения апелляционного трибунала Фонда гимнастической этики (GEF).

«Я здесь только тренируюсь. Сегодня попрохладнее. Действительно на расклады влияет температура в помещении. Дальше вернусь в Обнинск и продолжу тренировки.

Конечно без соревнований тяжело. Ты готовишься, а тебя отстраняют, но это нужно пережить.

Новая программа готовится на определенных видах. Если бы я здесь выступал, то делал бы это на шести снарядах, а не на четырех. Все в порядке, без травм в этом виде спорта никак. Побаливает спина, но сейчас получше.

Без соревновательной практики тяжело, но нужно работать дальше, я ничего не могу сделать. Понятно, что на первых соревнованиях мне будет тяжело», – сказал Куляк.