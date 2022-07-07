Депутат Терюшков: «Истерия вокруг Федотова развернута зря. Больше волнует ситуация с гимнастом Куляком. В федерации сидят предатели»

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Депутат Роман Терюшков заявил, что ситуация с Иваном Кулякок важнее происшествия с Иваном Федотовым.

Гимнаст Куляк был дисквалифицирован, так как в марте во время этапа Кубка мира в Дохе он вышел на церемонию награждения с буквой Z, наклеенной на форму. Он не будет выступать на российских соревнованиях до решения апелляционного трибунала Фонда гимнастической этики (GEF).

Федотов, обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, был призван на военную службу. В мае он подписал контракт с «Филадельфией». 

«Истерия вокруг Федотова развернута зря. Меня больше волнует ситуация с гимнастом Куляком, которого наша федерация спортивной гимнастики отстранила от соревнований. Вот с ними надо разбираться.

В федерации сидят предатели. Отстранять спортсмена, поддержавшего страну и армию, недопустимо. Именно этот вопрос должен быть на повестке дня. Тренер боится, что будет отстранена вся команда, но она ведь уже отстранена», – заявил Терюшков.

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