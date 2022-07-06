Адвокат Куляка: «Апелляционный трибунал предложил даты слушания в середине августа. FIG настаивает, чтобы слушание не проводили»

Адвокат российского гимнаста Ивана Куляка Алексей Панич заявил, что представители спортсмена настаивают на проведении слушаний по его делу в апелляционном трибунале Фонда гимнастической этики (GEF).

«Иван Куляк на соревнованиях в Дохе, получив незаконное требование от представителя FIG как-то заклеить символы Олимпийского комитета России, сделал это путем нанесения буквы Z. Соответственно, он с этой наклейкой вышел на соревнования в финале.

Никем это замечено не было, никакой реакции не последовало. И только впоследствии кто-то из FIG обратил внимание, что такой символ использовался спортсменом, в связи с этим началось дисциплинарное производство.

Причем первоначально оно было возбуждено в отношении Ивана и двух тренеров: Валентины Родионенко и Игоря Калабушкина. Всех троих предлагали дисквалифицировать.

ФСГР сделала все возможное, чтобы обеспечить защиту как спортсмену, так и тренерам. В конце марта состоялось заседание дисциплинарной комиссии, по результатам которого в мае было вынесено решение.

Что немаловажно, российских тренеров оправдали – им была присуждена денежная компенсация от FIG в связи с необоснованной попыткой привлечения к дисциплинарной ответственности.

По имеющейся информации, это решение не было оспорено. Они оправданы окончательно, что должно, безусловно, восприниматься как положительный результат.

Далее в отношении самого Ивана в решении было указано, что он должен быть дисквалифицирован сроком на один год. Естественно, Иван, его защита и ФСГР не были согласны с этим решением, поэтому с нашей стороны была подана апелляция.

Апелляционным трибуналом были предложены даты слушания в середине августа. Мы запросили проведение слушания, несмотря на наличие возможности для трибунала рассматривать дело по документам.

Другая сторона, то есть FIG, настаивает, чтобы слушание не проводили. Нам прекрасно ясно, почему они не хотят участвовать в слушании. Мы будем настаивать на проведении слушания», – сказал адвокат.