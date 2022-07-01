«Если мы разрешим Куляку выступать, то могут быть наложены санкции на всю федерацию». Отстраненный за букву Z гимнаст пропустит Кубок России

Российский гимнаст Иван Куляк пропустит Кубок России, который в июле пройдет в Калуге.

Ранее Куляк был отстранен от международных турниров на год – из-за того, что в марте на этапе Кубка мира в Дохе он вышел на награждение с буквой Z на форме.

«Ваня тренируется, но ему в итоге запрещено выступать на Кубке России. Существует угроза, что если мы разрешим выступать на наших соревнованиях, то могут быть наложены санкции на всю федерацию. Но находиться на сборах он имеет право, Ваня тренируется, как я уже сказала.

Не скажу, что он очень расстроился, узнав про запрет на выступление в Калуге. Он тверд характером и отлично понимает всю сложность ситуации. Ваня не многоборец, выступает только на двух-трех снарядах. Поэтому будет работать дальше и готовить новые программы», – заявила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Также она сообщила, что апелляция спортсмена на дисквалификацию еще рассматривается.

«Адвокаты подали апелляцию, но пока никаких вестей нет. Все тянется, а там люди не торопятся, как я предполагаю. Но мы все равно надеемся, что все будет хорошо», – отметила тренер.

Российский гимнаст Иван Куляк наклеил на грудь букву Z во время церемонии награждения на Кубке мира