Титов о новом правиле FIG: «Считаю, что ограничение политических вещей – это правильно, это демонстрация того, что не надо смешивать спорт и политику»

Глава Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов прокомментировал новое правило Международной федерации гимнастики (FIG), запрещающее политические демонстрации во время соревнований.

– Как оцените новый пункт в кодексе поведения спортсменов?

– Этот пункт уже вступил в силу. Кейс с Куляком был важным для FIG, поэтому они решили сделать так, чтобы это было четко прописано в правилах. Раньше в правилах FIG этого не было.

Я считаю, что ограничение политических вещей – это правильно, это демонстрация того, что не надо смешивать спорт и политику, – сказал Титов.

В Международной федерации гимнастики одобрили правило о запрете политических демонстраций на соревнованиях