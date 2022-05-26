Титов о новом правиле FIG: «Считаю, что ограничение политических вещей – это правильно, это демонстрация того, что не надо смешивать спорт и политику»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике FIG ФСГР Политика Василий Титов Иван Куляк Гимнастика

Глава Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов прокомментировал новое правило Международной федерации гимнастики (FIG), запрещающее политические демонстрации во время соревнований.

– Как оцените новый пункт в кодексе поведения спортсменов?

– Этот пункт уже вступил в силу. Кейс с Куляком был важным для FIG, поэтому они решили сделать так, чтобы это было четко прописано в правилах. Раньше в правилах FIG этого не было.

Я считаю, что ограничение политических вещей – это правильно, это демонстрация того, что не надо смешивать спорт и политику, – сказал Титов.

В Международной федерации гимнастики одобрили правило о запрете политических демонстраций на соревнованиях

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