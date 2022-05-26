В Международной федерации гимнастики одобрили правило о запрете политических демонстраций на соревнованиях

В Международной федерации гимнастики (FIG) одобрили новые правила о запрете политических демонстраций во время соревнований.

«Исполнительный комитет одобрил новую редакцию Кодекса поведения, которая усиливает правила, касающиеся защиты всех участников соревнований по гимнастике.

Теперь он содержит положение, запрещающее любой тип демонстраций, а также политическую, религиозную или расовую пропаганду на турнирах», – говорится в пресс-релизе FIG.

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