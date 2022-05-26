Титов о дисквалификации Куляка: «Считаем абсолютно несправедливым требование вернуть медаль. Не возвращаем, пока будет идти апелляция»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Кубок мира ФСГР Василий Титов Иван Куляк Гимнастика

Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов рассказал, что Иван Куляк пока не будет возвращать бронзовую медаль этапа Кубка мира в Дохе.

На том этапе Куляк вышел на награждение с буквой Z на форме, после чего Фонд гимнастической этики (GEF) отстранил спортсмена на год и лишил медали. 

«Мы считаем абсолютно несправедливым требование вернуть медаль. Ваня может быть нарушил требования по униформе. Но медаль он выиграл честно. Медаль не возвращаем, пока будет идти апелляция.

Но мы законопослушные граждане. Посмотрим, каким будет итоговое решение. Мы будем отстаивать Ваню», – сказал Титов.

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