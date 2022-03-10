Депутат Свищев о деле Куляка: «Украинская делегация играет большую роль, они требуют отстранения. Чуть ли не обвиняют в том, что он детей маленьких ест»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев призвал поддержать российского гимнаста Ивана Куляка.

Ранее Фонд гимнастической этики (GEF) открыл в отношении спортсмена дисциплинарное дело. Во время этапа Кубка мира в Дохе он вышел на церемонию награждения с буквой Z, наклеенной на форму.

«Это наш спортсмен, мы должны обеспечить ему поддержку. Его личное мнение основано на его убеждениях и эмоциях. Украинская делегация играет большую роль в этом деле, они требуют отстранения.

Чуть ли не обвиняют его в том, что он детей маленьких ест. Международная федерация (FIG) может наложить санкции на нашего спортсмена, мы видим, как в мире сейчас ведут себя по отношению к российским спортсменам.

Мы Куляка будем защищать. Федерация гимнастики сделает все, чтобы наказание было минимальным. Если ему потребуется помощь юридического характера, мы ее будем оказывать», – сказал Свищев.

Куляк о букве Z на груди на награждении: «Просто показал свою позицию. Я всегда буду бороться за победу и выступать за мир»