Тренер Амина Зарипова будет работать с итальянской чемпионкой мира Раффаэли
Итальянская чемпионка мира Раффаэли будет работать с российским тренером.
Российский тренер по художественной гимнастике Амина Зарипова будет работать с чемпионкой мира Софией Раффаэли, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики Италии.
Раффаэлли 21 год, она пятикратный победитель ЧМ и бронзовый призер Олимпиады-2024. Среди учениц Зариповой – олимпийская чемпионка Маргарита Мамун.
«Мы уже начали интенсивную работу, сразу нашли общий язык. Мы пробуем новые элементы, и я с нетерпением жду, чтобы показать их», – заявила Раффаэли.
Ранее сообщалось, что 49-летняя Зарипова с конца прошлого года работает в Китае.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Федерация гимнастики Италии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости