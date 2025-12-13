0

Тренер Амина Зарипова будет работать с итальянской чемпионкой мира Раффаэли

Итальянская чемпионка мира Раффаэли будет работать с российским тренером.

Российский тренер по художественной гимнастике Амина Зарипова будет работать с чемпионкой мира Софией Раффаэли, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики Италии.

Раффаэлли 21 год, она пятикратный победитель ЧМ и бронзовый призер Олимпиады-2024. Среди учениц Зариповой – олимпийская чемпионка Маргарита Мамун.

«Мы уже начали интенсивную работу, сразу нашли общий язык. Мы пробуем новые элементы, и я с нетерпением жду, чтобы показать их», – заявила Раффаэли.

Ранее сообщалось, что 49-летняя Зарипова с конца прошлого года работает в Китае.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Федерация гимнастики Италии
logoсборная Италии по художественной гимнастике
художественная гимнастика
Амина Зарипова
logoСофия Раффаэли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Борисова о возвращении на международную арену: «Стараюсь не думать об этом, чтобы лишний раз не нагонять панику у себя в голове»
8 декабря, 13:39
Художественная гимнастика. Кубок России. Борисова победила в многоборье, Кононова – 2-я, Сазонова – 3-я
6 декабря, 15:11
Татьяна Сергаева: «На следующий год начинаем выезжать на международные старты, этапы Кубка мира, чемпионаты Европы, мира»
5 декабря, 20:25
Главные новости
«На Леху Немова нацелились, он руки поднял и говорит: «Ребят, вы чего? Мы же спортсмены». Гимнаст Бондаренко о встрече с бандитами в 1997-м
11 декабря, 10:10
Карцев о снятии с чемпионата мира из-за травмы: «Дня два вообще в шоке ходил. Внутри было опустошение»
9 декабря, 20:00
Международная федерация гимнастики (FIG) сменила название на World Gymnastics
9 декабря, 16:47
Валентина Родионенко: «Выдвижение Мельниковой на премию спортивной прессы – большая поддержка. Она заслуживает титула лучшей»
9 декабря, 11:12
50-летняя гимнастка Чусовитина: «Намерена спокойно готовиться, чтобы в 2027-2028 годах отбираться на Олимпийские игры»
8 декабря, 20:46
Мельникову номинировали на премию «Спортсменка года» по версии Международной ассоциации спортивной прессы
8 декабря, 20:40
Борисова о возвращении на международную арену: «Стараюсь не думать об этом, чтобы лишний раз не нагонять панику у себя в голове»
8 декабря, 13:39
Ангелина Мельникова: «Вижу путь к Олимпиаде-2028 как собранный под меня рабочий план с особым вниманием к здоровью»
8 декабря, 12:55
Мельникова о заступе в многоборье на чемпионате мира: «Когда началась шумиха, подумала: «А вдруг это незаслуженная победа?»
8 декабря, 12:42
Ангелина Мельникова внесена в базу «Миротворца»
8 декабря, 10:40
Ко всем новостям
Последние новости
Гимнаст Бондаренко о падении в опорном прыжке в Афинах-2004: «Последствия дали о себе знать – серьезная травма, мне пришлось оперировать позвоночник»
11 декабря, 09:57
Алина Горносько: «Порой мне кажется, что соперницы меня боятся из‑за моего опыта»
14 ноября, 08:11
Мария Борисова: «Надо все время усложнять программу, чтобы быть еще лучше и получать максимально высокие оценки»
14 ноября, 07:58
«Каждый предмет коварен по‑своему. Нужна предельная внимательность». Олимпийская чемпионка Максимова о гимнастике
14 ноября, 07:39
Лидия Иванова: «Маринов способный и талантливый парень, который еще скажет свое слово в мировой гимнастике»
25 октября, 12:49
Роднина о золоте гимнастки Мельниковой на ЧМ: «Только так и нужно возвращаться на международную арену. Тогда будут и победы, а за ними – и флаг с гимном»
24 октября, 11:40
Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
9 октября, 12:32
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
8 октября, 13:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября, 09:25
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
12 июля, 13:27