Тренер Амина Зарипова будет работать с итальянской чемпионкой мира Раффаэли

Итальянская чемпионка мира Раффаэли будет работать с российским тренером.

Российский тренер по художественной гимнастике Амина Зарипова будет работать с чемпионкой мира Софией Раффаэли , сообщает пресс-служба Федерации гимнастики Италии.

Раффаэлли 21 год, она пятикратный победитель ЧМ и бронзовый призер Олимпиады-2024. Среди учениц Зариповой – олимпийская чемпионка Маргарита Мамун.

«Мы уже начали интенсивную работу, сразу нашли общий язык. Мы пробуем новые элементы, и я с нетерпением жду, чтобы показать их», – заявила Раффаэли.

Ранее сообщалось , что 49-летняя Зарипова с конца прошлого года работает в Китае.