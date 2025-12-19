Валентина Родионенко: «Мельникова напомнит в это сложное время итальянским зрителям о красоте и силе нашей гимнастики»

Родионенко высказалась о желании Мельниковой выступить на чемпионате Италии.

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко поддержала Ангелину Мельникову в желании выступить на клубном чемпионате Италии.

«Мы абсолютно нормально относимся к тому, что нашу гимнастку пригласили выступать в Италии. Там очень спокойная атмосфера, в отличие от того, что произошло недавно в Германии. Если у нее есть желание, то пусть выступает, она получит дополнительную соревновательную практику, которая может ей пригодиться при подготовке к главным стартам следующего сезона.

Более того, Мельникова напомнит в это сложное время итальянским зрителям о красоте и силе нашей спортивной гимнастики, будет популяризировать ее», – рассказала Родионенко.

