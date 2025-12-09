Карцев о снятии с чемпионата мира из-за травмы: «Дня два вообще в шоке ходил. Внутри было опустошение»

Гимнаст Карцев рассказал о травме, из-за которой снялся с чемпионата мира.

Российский гимнаст Александр Карцев рассказал о травме, из-за которой снялся с чемпионата мира в Джакарте.

– Можешь рассказать, что произошло с рукой на чемпионате мира?

– Вывих косточки среднего пальца. На опробовании на вольных делал два бланша на ковре и допустил техническую ошибку. Это связано уже, наверное, с усталостью в конце комбинации или просто ногами не дотолкнулся и рукой ударился об ковер. То есть я сначала ударился рукой и этим пальцем об ковер, а уже потом только пришли ноги.

Когда это произошло, не было такого большого отека. На следующий день пошел на тренировку, косточка щелкнула. Я не знал, на место или не на место она встала, просто щелкнула. Появился очень большой отек, с которым практически невозможно было тренироваться. Слава богу, без перелома. Когда снова начал тренироваться, рука немного опухала во время процесса, приходилось не в полную силу работать.

– Сразу ли приняли решение сняться, или были какие-то другие варианты? Ваш тренер говорил, что, если бы командный чемпионат был, может быть, не снимались бы.

– Не сразу, конечно. Когда мы приехали на тренировку в зал, я почувствовал, что вообще не могу практически ничего сделать. Выступление было только на следующий день, вечером. Сделали рентген, после этого на собрании обсуждали вопрос. Решили, что не стоит рисковать, потому что чемпионат мира не командный – можно было еще одну травму получить или эту усугубить. В итоге остановились на том, что воздержимся от выступления.

– Что в этот момент почувствовал? Было ли обидно, учитывая, что вы уже приехали на чемпионат мира, и выступление было так близко?

– Наверное, дня два вообще в шоке ходил. Внутри было какое-то опустошение, что я подвел в первую очередь не себя, а тренерский штаб и всех тех людей, которые болеют за меня, надеются, работают со мной. Но потом уже утихло все, это спорт – никто не застрахован. Так получилось. В этот раз здоровье было важнее, чем риск, – сказал Карцев.