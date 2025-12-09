  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Карцев о снятии с чемпионата мира из-за травмы: «Дня два вообще в шоке ходил. Внутри было опустошение»
0

Карцев о снятии с чемпионата мира из-за травмы: «Дня два вообще в шоке ходил. Внутри было опустошение»

Гимнаст Карцев рассказал о травме, из-за которой снялся с чемпионата мира.

Российский гимнаст Александр Карцев рассказал о травме, из-за которой снялся с чемпионата мира в Джакарте.

– Можешь рассказать, что произошло с рукой на чемпионате мира?

– Вывих косточки среднего пальца. На опробовании на вольных делал два бланша на ковре и допустил техническую ошибку. Это связано уже, наверное, с усталостью в конце комбинации или просто ногами не дотолкнулся и рукой ударился об ковер. То есть я сначала ударился рукой и этим пальцем об ковер, а уже потом только пришли ноги.

Когда это произошло, не было такого большого отека. На следующий день пошел на тренировку, косточка щелкнула. Я не знал, на место или не на место она встала, просто щелкнула. Появился очень большой отек, с которым практически невозможно было тренироваться. Слава богу, без перелома. Когда снова начал тренироваться, рука немного опухала во время процесса, приходилось не в полную силу работать.

– Сразу ли приняли решение сняться, или были какие-то другие варианты? Ваш тренер говорил, что, если бы командный чемпионат был, может быть, не снимались бы.

– Не сразу, конечно. Когда мы приехали на тренировку в зал, я почувствовал, что вообще не могу практически ничего сделать. Выступление было только на следующий день, вечером. Сделали рентген, после этого на собрании обсуждали вопрос. Решили, что не стоит рисковать, потому что чемпионат мира не командный – можно было еще одну травму получить или эту усугубить. В итоге остановились на том, что воздержимся от выступления.

– Что в этот момент почувствовал? Было ли обидно, учитывая, что вы уже приехали на чемпионат мира, и выступление было так близко?

– Наверное, дня два вообще в шоке ходил. Внутри было какое-то опустошение, что я подвел в первую очередь не себя, а тренерский штаб и всех тех людей, которые болеют за меня, надеются, работают со мной. Но потом уже утихло все, это спорт – никто не застрахован. Так получилось. В этот раз здоровье было важнее, чем риск, – сказал Карцев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Чемпионат мира по спортивной гимнастике
Александр Карцев
logoсборная России по спортивной гимнастике
спортивная гимнастика
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Маринов о чемпионате мира: «Думал, что все будет намного масштабнее. Арена такая же, как в Сириусе»
26 ноября, 20:36
Тренер сборной России по спортивной гимнастике: «На чемпионате мира судили жестко, но одинаково. Что заслужил, то и получил»
5 ноября, 15:19
Даниел Маринов: «Я доволен, что уехал с чемпионата мира не с пустыми руками, но внутри сидит такое чувство, что не сделал все так, как умею»
4 ноября, 10:49
Главные новости
«На Леху Немова нацелились, он руки поднял и говорит: «Ребят, вы чего? Мы же спортсмены». Гимнаст Бондаренко о встрече с бандитами в 1997-м
вчера, 10:10
Международная федерация гимнастики (FIG) сменила название на World Gymnastics
9 декабря, 16:47
Валентина Родионенко: «Выдвижение Мельниковой на премию спортивной прессы – большая поддержка. Она заслуживает титула лучшей»
9 декабря, 11:12
50-летняя гимнастка Чусовитина: «Намерена спокойно готовиться, чтобы в 2027-2028 годах отбираться на Олимпийские игры»
8 декабря, 20:46
Мельникову номинировали на премию «Спортсменка года» по версии Международной ассоциации спортивной прессы
8 декабря, 20:40
Борисова о возвращении на международную арену: «Стараюсь не думать об этом, чтобы лишний раз не нагонять панику у себя в голове»
8 декабря, 13:39
Ангелина Мельникова: «Вижу путь к Олимпиаде-2028 как собранный под меня рабочий план с особым вниманием к здоровью»
8 декабря, 12:55
Мельникова о заступе в многоборье на чемпионате мира: «Когда началась шумиха, подумала: «А вдруг это незаслуженная победа?»
8 декабря, 12:42
Ангелина Мельникова внесена в базу «Миротворца»
8 декабря, 10:40
Тренер юниорской сборной России Алия Мустафина получила нейтральный статус
7 декабря, 06:49
Ко всем новостям
Последние новости
Гимнаст Бондаренко о падении в опорном прыжке в Афинах-2004: «Последствия дали о себе знать – серьезная травма, мне пришлось оперировать позвоночник»
вчера, 09:57
Алина Горносько: «Порой мне кажется, что соперницы меня боятся из‑за моего опыта»
14 ноября, 08:11
Мария Борисова: «Надо все время усложнять программу, чтобы быть еще лучше и получать максимально высокие оценки»
14 ноября, 07:58
«Каждый предмет коварен по‑своему. Нужна предельная внимательность». Олимпийская чемпионка Максимова о гимнастике
14 ноября, 07:39
Лидия Иванова: «Маринов способный и талантливый парень, который еще скажет свое слово в мировой гимнастике»
25 октября, 12:49
Роднина о золоте гимнастки Мельниковой на ЧМ: «Только так и нужно возвращаться на международную арену. Тогда будут и победы, а за ними – и флаг с гимном»
24 октября, 11:40
Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
9 октября, 12:32
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
8 октября, 13:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября, 09:25
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
12 июля, 13:27