0

Гимнаст Бондаренко о падении в опорном прыжке в Афинах-2004: «Последствия дали о себе знать – серьезная травма, мне пришлось оперировать позвоночник»

Гимнаст Бондаренко рассказал об операции на спине после серьезной травмы.

Двукратный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Алексей Бондаренко рассказал об операции на позвоночнике.

На Олимпиаде-2004 в Афинах Бондаренко упал в финале опорного прыжка и серьезно повредил спину.

– В Афинах у вас случилась серьезная травма. По мнению специалистов, ключевым моментом могло стать то, что разминались вы тогда на одних снарядах, а выступали – на других. Как вы считаете, это повлияло?

– Я отобрался в финал с лучшим результатом в мире. После квалификации прошло несколько дней соревнований: командное первенство, личное многоборье. На момент финала на прыжке у меня был день рождения, поехал невероятно заряженным. Неоднократно копался в себе и задавал вопрос: как такое вообще могло произойти? Никогда в жизни подобного не было – худо-бедно, с ошибками, но всегда вставал на ноги. Думаю, просто-напросто перегорел, много энергии и сил потратил на разминке. Мне нужно было чуть-чуть придержать себя в физическом и психологическом плане, чтобы в нужное время все сделать, а я перегорел и, может быть, переволновался.

Я, конечно, редко смотрю эти видео, но все осталось у меня в памяти, как будто вчера случилось. До сих пор бывает так, что не могу прийти в себя – это как будто был не я, как будто во сне произошло. Слава богу, что живым остался, но последствия прыжка дали о себе знать – серьезная травма, мне пришлось оперировать позвоночник.

Если детально рассказывать: первый прыжок я прыгаю, рано раскрываюсь, но продолжаю по инерции крутиться. И получается резкий загиб в остановку, это все на жесткой опоре. Я встал, сначала не понял, что произошло, сразу такой сильной боли не почувствовал. А в финале мы прыгаем два прыжка из разных структурных групп. Выхожу на второй прыжок, руку поднял, разбегаюсь – и перед отталкиванием с моста мне пробивает, как удар током в спину. А там идет большая нагрузка на позвоночник. Для понимания: когда гимнаст прыгает акробатику, у него на отталкивании идет нагрузка на ноги в 4-5 раз больше его веса. А тут идет такая же нагрузка на спину. Ты должен с разбега сильно оттолкнуться сначала с моста, потом с опорного прыжка. И меня как прострелило...

Второй прыжок еле-еле выкручиваю двойное сальто – и тоже опасное падение. Поднялся, еле спустился с помоста, лег. Дальше – как в тумане: врач ко мне подбежал, схватил за спину. Меня положили на носилки, повезли в госпиталь. Просветили: кости целы. Оказалось, от этого резкого загиба на первом прыжке у меня в спине случился надрыв межпозвоночной связки.

Сразу после Олимпиады меня положили в ЦИТО, прокололи блокады, подлечили немного спину. После этого я еще немного отдохнул, порядка двух месяцев вообще ничего не делал. Убрал спорт из своей жизни. Потом начал потихонечку восстанавливаться, подумал вернуться обратно. Начал готовиться, давать нагрузки себе, закачивать и параллельно с этим лечиться. Спортсмены всегда так: и лечишься, и тренируешься.

Видимо, ничто не вечно в нашем организме – в какой-то момент я даже не заметил, как у меня начала болеть спина такой болью, что не мог уже некоторые простейшие движения сделать. Бывало так, что стою, элементарно чихаю и падаю – от боли ноги подкашивались. Тут я понял, что так жить нельзя. Решился на операцию. Слава богу, попался профессор, дай бог ему здоровья, который вернул меня к жизни. Мне удалили межпозвоночный диск, который передавил седалищный нерв. Вот есть грыжа 0,2-0,4 миллиметра, с которыми более-менее живут. А у меня грыжа была сантиметр и два миллиметра.

– Ого!

– Да. Она просто передавила мне седалищный нерв. Долго тянул, так как попадались врачи, которые были нацелены на зарабатывание денег – предлагали мне все что угодно, лишь бы заработать. Я старался делать все, что советовали, но потом просто не мог уже себе все это позволить! На мне тогда были две маленькие дочки, да и жена вот-вот должна была родить сына. Обращался за помощью ко многим. Все с такой легкостью раздавали мне телефоны своих врачей, но только я уже не мог себе позволить даже оплатить их консультацию... Не работал уже полгода, сбережения закончились. Оставалось молиться и надеяться на чудо.

И чудо случилось! Когда-то давно я тренировал детей Михаила Владимировича Мишустина. Связался с Александром, сыном Михаила Владимировича, объяснил свою ситуацию – меня направили к доктору. Я безмерно благодарен семье Михаила Владимировича за то, что не оставили меня в беде.

Когда врач посмотрел мои снимки, сказал: «Алексей, тебе немедленно надо оперироваться, иначе дело труба». Но я боялся, думал: там же нервы, поясница, одно неловкое движение, и ты, как говорится, крутишь все время инвалидные колеса на кресле. И я настолько переждал, что у меня левая нога пошла к онемению. Врач говорит: «Плохо, что ты вот так переждал, терпел, надо было раньше делать». До сих пор левая стопа с онемением.

Удалили межпозвоночный диск, вкрутили титановый имплант. Теперь у меня два позвонка нижних – неподвижные, как одно целое. Врач объяснил: «Когда фундамент рушится, дом падает. Вот мы тебе починили фундамент». После операции один день я лежал, на второй уже встал и пошел – да, потихонечку, держался за поручни, но пошел. Операцию мне делали не через спину, а через брюшную полость – органы отодвигали и подбирались к позвоночнику. На первых порах было, конечно, некомфортно, не мог те же шнурки завязать. Но потом быстро пошел на поправку, почувствовал себя другим человеком. Жизнь заиграла другими красками, – сказал Бондаренко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
