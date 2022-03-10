Против российского гимнаста Куляка, вышедшего на награждение с буквой Z на форме, открыто дисциплинарное дело

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике FIG Политика Иван Куляк GEF Гимнастика

Фонд гимнастической этики (GEF) открыл дисциплинарное дело против российского гимнаста Ивана Куляка.

Во время этапа Кубка мира в Дохе спортсмен вышел на церемонию награждения с буквой Z, наклеенной на форму. На данный момент Куляку грозит несколько санкций, в том числе предупреждение, штраф и отстранение от соревнований.

«По официальному запросу Международной федерации гимнастики (FIG) Фонд гимнастической этики открыл дисциплинарное производство в отношении спортивного гимнаста Ивана Куляка относительно его поведения на Кубке мира по гимнастике в Дохе и назначил коллегию дисциплинарной комиссии GEF.

По соображениям конфиденциальности GEF не раскрывает никаких подробностей о незавершенных или потенциальных делах и не комментирует их в ходе разбирательства. Это важно для защиты целостности процедуры, а также прав всех вовлеченных сторон», – сообщили в Фонде гимнастической этики.

Куляк о букве Z на груди на награждении: «Просто показал свою позицию. Я всегда буду бороться за победу и выступать за мир»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные