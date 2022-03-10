Против российского гимнаста Куляка, вышедшего на награждение с буквой Z на форме, открыто дисциплинарное дело

Фонд гимнастической этики (GEF) открыл дисциплинарное дело против российского гимнаста Ивана Куляка.

Во время этапа Кубка мира в Дохе спортсмен вышел на церемонию награждения с буквой Z, наклеенной на форму. На данный момент Куляку грозит несколько санкций, в том числе предупреждение, штраф и отстранение от соревнований.

«По официальному запросу Международной федерации гимнастики (FIG) Фонд гимнастической этики открыл дисциплинарное производство в отношении спортивного гимнаста Ивана Куляка относительно его поведения на Кубке мира по гимнастике в Дохе и назначил коллегию дисциплинарной комиссии GEF.

По соображениям конфиденциальности GEF не раскрывает никаких подробностей о незавершенных или потенциальных делах и не комментирует их в ходе разбирательства. Это важно для защиты целостности процедуры, а также прав всех вовлеченных сторон», – сообщили в Фонде гимнастической этики.

Куляк о букве Z на груди на награждении: «Просто показал свою позицию. Я всегда буду бороться за победу и выступать за мир»