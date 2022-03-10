Титов о деле Куляка: «Точных дат вынесения решения и сроков рассмотрения нет, комиссия сама будет это решать»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике FIG ФСГР Василий Титов Иван Куляк GEF Гимнастика

Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов высказался о ситуации гимнаста Ивана Куляка.

Во время этапа Кубка мира в Дохе спортсмен вышел на церемонию награждения с буквой Z, наклеенной на форму. Фонд гимнастической этики (GEF) открыл в отношении Куляка дисциплинарное дело.

«Международная федерация (FIG) передала дело Куляка в независимый Фонд гимнастической этики, в ее дисциплинарную комиссию, где открыли дело.

Вряд ли они будут затягивать процесс рассмотрения этого дела. Но точных дат вынесения решения и сроков рассмотрения нет, комиссия сама будет это решать», – сказал Титов.

Сообщалось, что по итогам рассмотрения дела Куляк может получить предупреждение, штраф, а также отстранение от соревнований.

Куляк о букве Z на груди на награждении: «Просто показал свою позицию. Я всегда буду бороться за победу и выступать за мир»

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