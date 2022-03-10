Титов о деле Куляка: «Точных дат вынесения решения и сроков рассмотрения нет, комиссия сама будет это решать»

Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов высказался о ситуации гимнаста Ивана Куляка.

Во время этапа Кубка мира в Дохе спортсмен вышел на церемонию награждения с буквой Z, наклеенной на форму. Фонд гимнастической этики (GEF) открыл в отношении Куляка дисциплинарное дело.

«Международная федерация (FIG) передала дело Куляка в независимый Фонд гимнастической этики, в ее дисциплинарную комиссию, где открыли дело.

Вряд ли они будут затягивать процесс рассмотрения этого дела. Но точных дат вынесения решения и сроков рассмотрения нет, комиссия сама будет это решать», – сказал Титов.

Сообщалось, что по итогам рассмотрения дела Куляк может получить предупреждение, штраф, а также отстранение от соревнований.

Куляк о букве Z на груди на награждении: «Просто показал свою позицию. Я всегда буду бороться за победу и выступать за мир»