Сергаева о Крамаренко: «Надеюсь, у Лалы все сложится хорошо, если предыдущие травмы позволят ей работать в полную силу. Прогнозов давать не буду»

Тренер Сергаева о Крамаренко: вернуться после такого перерыва всегда непросто.

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева высказалась о возвращении в спорт чемпионки России и Европы Лалы Крамаренко.

Летом 2024 года Крамаренко перенесла операцию на колене. В ноябре этого года она заявила, что планирует возобновить соревновательную карьеру.

– У вас есть какие-то предварительные ожидания по поводу возвращения Лалы Крамаренко и ее выступления на чемпионате России?

– Я видела ее новую программу перед нашим выездом. Лала – сильная, харизматичная и опытная гимнастка. Я надеюсь, у нее все сложится хорошо, если предыдущие травмы ей позволят работать в полную силу. Прогнозов давать не буду.

– Насколько сложно возвращаться после перерыва?

– Вернуться после такого перерыва всегда непросто, и прежде всего психологически. Нужно снова почувствовать соревновательную атмосферу и уверенность на помосте. Мы постараемся дать ей несколько небольших стартов, чтобы она плавно вошла в соревновательный ритм, – сказала Сергаева. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
