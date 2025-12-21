Сергаева о Крамаренко: «Надеюсь, у Лалы все сложится хорошо, если предыдущие травмы позволят ей работать в полную силу. Прогнозов давать не буду»
Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева высказалась о возвращении в спорт чемпионки России и Европы Лалы Крамаренко.
Летом 2024 года Крамаренко перенесла операцию на колене. В ноябре этого года она заявила, что планирует возобновить соревновательную карьеру.
– У вас есть какие-то предварительные ожидания по поводу возвращения Лалы Крамаренко и ее выступления на чемпионате России?
– Я видела ее новую программу перед нашим выездом. Лала – сильная, харизматичная и опытная гимнастка. Я надеюсь, у нее все сложится хорошо, если предыдущие травмы ей позволят работать в полную силу. Прогнозов давать не буду.
– Насколько сложно возвращаться после перерыва?
– Вернуться после такого перерыва всегда непросто, и прежде всего психологически. Нужно снова почувствовать соревновательную атмосферу и уверенность на помосте. Мы постараемся дать ей несколько небольших стартов, чтобы она плавно вошла в соревновательный ритм, – сказала Сергаева.