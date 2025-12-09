  • Спортс
Валентина Родионенко: «Выдвижение Мельниковой на премию спортивной прессы – большая поддержка. Она заслуживает титула лучшей»

Родионенко: Мельникова однозначно заслуживает титула лучшей спортсменки года.

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко считает, что Ангелина Мельникова заслуживает звания лучшей спортсменки года.

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) включила российскую гимнастку Мельникову в число номинанток на премию «Спортсменка года».

«Это очень важно, для нас это выдвижение – большая поддержка. Мы очень благодарны этой организации, хотя Ангелина однозначно заслуживает титула лучшей.

В той ситуации, в которой мы находимся до сих пор, когда часть спортсменов вынуждены выступать в нейтральном статусе, а другие и вовсе не допущены, это выдвижение дорогого стоит. И мы очень благодарны, повторюсь», – сказала Родионенко. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
спортивная гимнастика
logoАнгелина Мельникова
Валентина Родионенко
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
ТАСС
