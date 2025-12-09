Международная федерация гимнастики (FIG) сменила название на World Gymnastics
«World Gymnastics четко и целенаправленно представляет нашу миссию. Это название подчеркивает нашу роль как глобального центра для спортсменов, тренеров, болельщиков и партнеров.
Это изменение выходит далеко за рамки простого ребрендинга. Это обещание вывести спорт на новый уровень и расширить доступ к гимнастике во всем мире», – сказал президент World Gymnastics Моринари Ватанабэ.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: FIG
