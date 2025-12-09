0

Международная федерация гимнастики (FIG) сменила название на World Gymnastics

Международная федерация гимнастики сменила название.

Международная федерация гимнастики (FIG) переименована в World Gymnastics.

«World Gymnastics четко и целенаправленно представляет нашу миссию. Это название подчеркивает нашу роль как глобального центра для спортсменов, тренеров, болельщиков и партнеров.

Это изменение выходит далеко за рамки простого ребрендинга. Это обещание вывести спорт на новый уровень и расширить доступ к гимнастике во всем мире», – сказал президент World Gymnastics Моринари Ватанабэ.

