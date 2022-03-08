Куляк о букве Z на груди на награждении: «Ничего плохого своими действиями не желал, просто показал позицию. Я всегда буду бороться за победу и выступать за мир»

Российский гимнаст Иван Куляк заявил, что не жалеет о том, что вышел с буквой Z на груди на награждение на этапе Кубка мира в Дохе.

Из-за этого инцидента Международная федерация гимнастики (FIG) завела дисциплинарное дело в отношении спортсмена.

– FIG сообщила, что инициирует разбирательство комиссии по этике. С вами уже общались по этому поводу?

– Нет, со мной пока никто не выходил на связь. Как видно, было не до этого.

– Не жалеете о совершенном поступке?

– Нисколько. Если бы был второй шанс и я снова оказался бы перед выбором, выходить с буквой Z на груди или нет, поступил бы точно так же.

– И все-таки почему выбрали букву Z?

– Я увидел ее у наших военных и посмотрел, что означает данный символ. Оказалось, «за победу» и «за мир». Я никому ничего плохого своими действиями не желал. Просто показал свою позицию. Как спортсмен я всегда буду бороться за победу и выступать за мир. Только и всего, – сказал Куляк.