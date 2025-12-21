  • Спортс
  Татьяна Сергаева: «Возвращение наших гимнасток на международную арену может быть непростым. Меняются правила, растет конкуренция»
Татьяна Сергаева: «Возвращение наших гимнасток на международную арену может быть непростым. Меняются правила, растет конкуренция»

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева заявила, что результаты спортсменок после возвращения на международную арену могут быть непредсказуемыми.

«Мы понимаем, что возвращение на международную арену может быть непростым. Результаты в начале пути действительно могут быть совершенно непредсказуемыми – это нормальная ситуация для нашего вида спорта, когда меняются правила и постоянно растет конкуренция.

В художественной гимнастике существует значительная доля оценочности, и она всегда предъявляет повышенные требования к чистоте исполнения. Поэтому мы настраиваем спортсменок на максимально точные и стабильные выступления.

Главное – выходить на помост уверенно, с внутренней собранностью и полным контролем над своей программой. Это позволит достойно конкурировать с теми, кто много лет занимает лидерские позиции», – сказала Сергаева. 

Наши больше не доминируют в художественной гимнастике – и это справедливо

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
отстранение и возвращение России
Татьяна Сергаева
logoсборная России (художественная гимнастика)
художественная гимнастика
