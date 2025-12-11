  • Спортс
  • «На Леху Немова нацелились, он руки поднял и говорит: «Ребят, вы чего? Мы же спортсмены». Гимнаст Бондаренко о встрече с бандитами в 1997-м
Двукратный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Алексей Бондаренко рассказал о встрече с бандитами в 1997 году.

Алексей Немов в книге рассказывал о курьезных историях, например как с бандитами встретились. Помните это?

– О да! Для нас, спортсменов, когда в своей жизни, кроме гимнастического зала, больше ничего не видел, это было настолько неожиданно и страшно...

В 1997 году ехали как-то на двух машинах в выходной день из Москвы на спортбазу. Нас просто остановили люди с автоматами, даже не спрашивая, кто мы. Просто вытянули нас за шкирку из машин. Они долго не разговаривали, ничего не объясняли – просто морды нам набили. А потом спросили: «Вы кто, ребята?» Все произошло молниеносно: нас подрезали, остановили и вытащили из машин, не дав нам даже сопротивляться.

Один из нас, кажется, показал удостоверение заслуженного мастера спорта. Сказал: «Ребята, мы же спортсмены! Едем на спортбазу». К тому моменту нас всех прилично отметелили! Мне самому по печени так дали, что я не мог дышать – сразу увезли в Лобненскую больницу. Думали, что ребра переломаны, сделали рентген. Потом оказалось, что в целом все нормально, хотя ребра еще очень долго болели. Это произошло ровно за три недели до чемпионата мира в Лозанне.

– Главным тренером сборной тогда был Леонид Аркаев. Он как отреагировал на случившееся?

– Вообще, Аркаев был настоящей легендой. Многие гимнасты с ним прошли настоящую школу жизни, включая меня и Лешу Немова. Он строил такую железную дисциплину в сборной – даже у тренеров проверял отбой, не говоря уже о спортсменах. Но мы все умудрялись иногда нарушать правила – и спортсмены, и тренеры.

Аркаев собрал нас на следующее утро. Сказал, что разберется и найдет их, но, конечно, никого не нашел. Однако потом он не заходил к нам в зал три недели, только девочек тренировал. Обиделся на нас. Мы сами там пахали, готовились к чемпионату мира, но выступили, в принципе, неплохо. Команда стала третьей, а я завоевал серебро в абсолютном первенстве после Ивана Иванкова. Это был мой первый чемпионат мира.

– Были еще похожие истории со времен жизни на базе?

– Не такого масштаба, конечно. Это никогда не забудется – нас чуть не поубивали. Хорошо, что еще курок не стали спускать. Хотя на Леху Немова нацелились, он руки поднял и говорит: «Ребят, вы чего? Мы же спортсмены». Реально, чуть не выстрелили. Не за тех приняли нас, обознались, – сказал Бондаренко.

