0

Семь российских гимнастов получили нейтральный статус

Семь российских гимнастов получили нейтральный статус World Gymnastics.

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) присвоила нейтральный статус семерым российским спортсменам. 

Выступать на международных соревнованиях получили право Алена Селиверстова, Арина Лавренова, Дарья Кудрявцева, Екатерина Тимошенко, Софья Лобова, Нонна Нянина (все – художественная гимнастика), а также Илья Мусин (спортивная гимнастика). 

Также нейтральный статус получили тренеры и представители персонала спортсменов Игорь Манько, Николай Куксенков (спортивная гимнастика) и Ольга Абрамова (художественная гимнастика). 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Федерация гимнастики России
logoНиколай Куксенков
художественная гимнастика
World Gymnastics (FIG)
logoсборная России (художественная гимнастика)
logoсборная России по спортивной гимнастике
спортивная гимнастика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Михаил Дегтярев: «Конгресс European Gymnastics допустил наших спортсменов к участию в соревнованиях на территории Европы. Процесс идет»
28 ноября, 14:54
Европейский гимнастический союз допустил россиян к соревнованиям под своей эгидой
28 ноября, 12:35
Международная федерация гимнастики присвоила нейтральный статус 250 россиянам
20 ноября, 06:39
Главные новости
Тренер Амина Зарипова будет работать с итальянской чемпионкой мира Раффаэли
13 декабря, 07:26
«На Леху Немова нацелились, он руки поднял и говорит: «Ребят, вы чего? Мы же спортсмены». Гимнаст Бондаренко о встрече с бандитами в 1997-м
11 декабря, 10:10
Карцев о снятии с чемпионата мира из-за травмы: «Дня два вообще в шоке ходил. Внутри было опустошение»
9 декабря, 20:00
Международная федерация гимнастики (FIG) сменила название на World Gymnastics
9 декабря, 16:47
Валентина Родионенко: «Выдвижение Мельниковой на премию спортивной прессы – большая поддержка. Она заслуживает титула лучшей»
9 декабря, 11:12
50-летняя гимнастка Чусовитина: «Намерена спокойно готовиться, чтобы в 2027-2028 годах отбираться на Олимпийские игры»
8 декабря, 20:46
Мельникову номинировали на премию «Спортсменка года» по версии Международной ассоциации спортивной прессы
8 декабря, 20:40
Борисова о возвращении на международную арену: «Стараюсь не думать об этом, чтобы лишний раз не нагонять панику у себя в голове»
8 декабря, 13:39
Ангелина Мельникова: «Вижу путь к Олимпиаде-2028 как собранный под меня рабочий план с особым вниманием к здоровью»
8 декабря, 12:55
Мельникова о заступе в многоборье на чемпионате мира: «Когда началась шумиха, подумала: «А вдруг это незаслуженная победа?»
8 декабря, 12:42
Ко всем новостям
Последние новости
Гимнаст Бондаренко о падении в опорном прыжке в Афинах-2004: «Последствия дали о себе знать – серьезная травма, мне пришлось оперировать позвоночник»
11 декабря, 09:57
Алина Горносько: «Порой мне кажется, что соперницы меня боятся из‑за моего опыта»
14 ноября, 08:11
Мария Борисова: «Надо все время усложнять программу, чтобы быть еще лучше и получать максимально высокие оценки»
14 ноября, 07:58
«Каждый предмет коварен по‑своему. Нужна предельная внимательность». Олимпийская чемпионка Максимова о гимнастике
14 ноября, 07:39
Лидия Иванова: «Маринов способный и талантливый парень, который еще скажет свое слово в мировой гимнастике»
25 октября, 12:49
Роднина о золоте гимнастки Мельниковой на ЧМ: «Только так и нужно возвращаться на международную арену. Тогда будут и победы, а за ними – и флаг с гимном»
24 октября, 11:40
Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
9 октября, 12:32
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
8 октября, 13:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября, 09:25
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
12 июля, 13:27