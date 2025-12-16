Семь российских гимнастов получили нейтральный статус World Gymnastics.

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics ) присвоила нейтральный статус семерым российским спортсменам.

Выступать на международных соревнованиях получили право Алена Селиверстова, Арина Лавренова, Дарья Кудрявцева, Екатерина Тимошенко, Софья Лобова, Нонна Нянина (все – художественная гимнастика), а также Илья Мусин (спортивная гимнастика).

Также нейтральный статус получили тренеры и представители персонала спортсменов Игорь Манько, Николай Куксенков (спортивная гимнастика) и Ольга Абрамова (художественная гимнастика).