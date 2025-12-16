Семь российских гимнастов получили нейтральный статус
Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) присвоила нейтральный статус семерым российским спортсменам.
Выступать на международных соревнованиях получили право Алена Селиверстова, Арина Лавренова, Дарья Кудрявцева, Екатерина Тимошенко, Софья Лобова, Нонна Нянина (все – художественная гимнастика), а также Илья Мусин (спортивная гимнастика).
Также нейтральный статус получили тренеры и представители персонала спортсменов Игорь Манько, Николай Куксенков (спортивная гимнастика) и Ольга Абрамова (художественная гимнастика).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Федерация гимнастики России
