  • Отец судьи Егорова: «Из человека сделали преступника, который вывозил миллиарды, награбленные непонятно где, хочется правдивости. Егор дома, готовится к сезону. Его опросили и отпустили»
Отец судьи Егорова: «Из человека сделали преступника, который вывозил миллиарды, награбленные непонятно где, хочется правдивости. Егор дома, готовится к сезону. Его опросили и отпустили»

Отец судьи Егорова: Егор дома, готовится к сезону.

Экс-арбитр Игорь Егоров сообщил, чем закончилась история с допросом его сына Егора, работающего на матчах Мир РПЛ.

Сообщалось, что в четверг 33-летнего рефери задержали в рамках дела «Торпедо».

– Обстоит как обстоит. Он дома, все нормально, готовится к сезону.

– Улететь в отпуск в итоге не удалось?

– Нет, не удалось. Самолет уже улетел, поэтому тю-тю.

– История о том, что Егора реально задержали – это чушь?

– Его опросили и отпустили. А то, что его задержали, когда он пытался вылететь за границу, что он убегал, как кто-то писал, – это большая-большая глупость, нелепость. Он прилетел рейсом Нижний Новгород – Москва. И в Москве к нему подошли, предъявили документы, и дальше он поехал с людьми в МВД, в Следственный комитет. Там три часа побыл и отправился домой.

Поэтому все эти новости о том, что он куда-то бежал, чего-то хотел, инсайдер такой, другой... Надо написать то, что есть, хоть что-то правдивое. А то из человека сделали преступника, который уже вывозил отсюда миллиарды, награбленные непонятно где, непонятно как. Хочется правдивости, а не фантазий на общие темы.

– Но денежки за отпуск сгорели, получается?

– Самолет улетел.

– Как и забронированный отель. А это все недешево в наше время.

– Это недешево, но и не критично. Все нормально, – сказал Игорь Егоров.

