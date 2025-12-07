Диогу Далот: «МЮ» показал, что может быть хорош, нужно быть чуть более одержимыми победами и трофеями. Не хочу рассуждать о том, что нужно время – клуб требует результатов здесь и сейчас»

Диогу Далот: «МЮ» нужно разобраться в себе, мы должны побеждать здесь и сейчас.

Защитник «Манчестер Юнайтед » Диогу Далот считает, что команда сталкивается с психологическими проблемами.

«Иногда решают не футбольные качества. В этом сезоне мы показали, что можем быть очень хорошей командой, но нам нужно разобраться в себе. Это должно исходить изнутри. Чтобы побеждать, каждый день нужны злость и драйв.

Мы должны быть чуть более одержимы идеей выступать за этот клуб, выигрывать матчи и трофеи. Я не стану вдаваться в рассуждения о том, что нам «нужно время». Мы должны побеждать здесь и сейчас, потому что этого требует клуб. Поэтому иногда бывает еще больнее, если мы не выигрываем, когда для этого есть возможность.

Даже после трех-четырех побед подряд люди будут ожидать, что вы одержите и пятую, шестую, седьмую. Поэтому мы должны сосредоточиться на одной игре, на одной победе за раз. [В матче с «Вест Хэмом »] у нас был хороший шанс подобраться ближе к лидерам, и мне кажется, это еще досаднее», – сказал Далот.

В понедельник «МЮ» сыграет на выезде с «Вулверхэмптоном ». Игра 16-го тура АПЛ начнется в 23:00 по московскому времени.