Несовершеннолетнему болельщику «Реала», оскорблявшему Ямаля на почве расизма, запретили посещать стадионы. Он должен пройти 30-часовую социально-воспитательную работу

Оглашено наказание для болельщика, оскорблявшего Ламина Ямаля.

Напомним, в 11-м туре Ла Лиги «Барселона» разгромила «Реал» на выезде со счетом 4:0. После третьего пропущенного гола некоторые зрители начали оскорблять 17-летнего вингера каталонцев Ламина Ямаля, называя его «чертовым негром» и «гребаным мавром».

В конце ноября троих болельщиков мадридцев арестовали , один из них оказался несовершеннолетним.

Прокуратура по делам несовершеннолетних вынесла наказание для фаната «Реала». Ему запретили посещать стадионы. Также несовершеннолетний должен пройти 30-часовую социально-воспитательную работу. Кроме того, его обязали принести футболиста извинения в письменной форме.

Ла Лига одобрила это решение и ждет вердикта в отношении совершеннолетних болельщиков.