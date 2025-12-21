«Црвена Звезда» рассталась с Милоевичем. Сообщалось, что клуб назначит Станковича главным тренером

«Црвена Звезда» отправила в отставку главного тренера Владана Милоевича.

Владан Милоевич покинул пост главного тренера «Црвены Звезды».

Ранее сообщалось , что бывший тренер «Спартака » Деян Станкович может возглавить сербский клуб в понедельник.

«Футбольный клуб «Црвена Звезда » сообщает, что контракт с Владаном Милоевичем расторгнут по взаимному согласию. С сегодняшнего дня он больше не будет возглавлять тренерский штаб нашего клуба.

Владан Милоевич попрощался с игроками, тренерским штабом и всеми сотрудниками клуба», – говорится в сообщении «Црвены Звезды».