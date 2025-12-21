  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Црвена Звезда» рассталась с Милоевичем. Сообщалось, что клуб назначит Станковича главным тренером
0

«Црвена Звезда» рассталась с Милоевичем. Сообщалось, что клуб назначит Станковича главным тренером

«Црвена Звезда» отправила в отставку главного тренера Владана Милоевича.

Владан Милоевич покинул пост главного тренера «Црвены Звезды».

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Спартака» Деян Станкович может возглавить сербский клуб в понедельник.

«Футбольный клуб «Црвена Звезда» сообщает, что контракт с Владаном Милоевичем расторгнут по взаимному согласию. С сегодняшнего дня он больше не будет возглавлять тренерский штаб нашего клуба.

Владан Милоевич попрощался с игроками, тренерским штабом и всеми сотрудниками клуба», – говорится в сообщении «Црвены Звезды».

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...40477 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Црвены Звезды»
logoвысшая лига Сербия
logoЦрвена Звезда
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoВладан Милоевич
logoпремьер-лига Россия
отставки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Станкович возглавит «Црвену Звезду» в понедельник. Экс-тренер «Спартака» подпишет контракт на 2,5 года (Mozzart Sport)
сегодня, 10:50
Прервалась рекордная серия «Црвены Звезды» из 159 матчей без поражений дома в чемпионате
9 декабря, 19:15
«Црвена Звезда» хочет назначить Станковича. Экс-тренер «Спартака» не против возвращения в сербский клуб (Sportklub)
9 декабря, 18:01
Главные новости
Сегодня – всемирный День баскетбола. И нам нужен frontend-разработчик, который станет нашим Леброном в платформенной команде!
3 минуты назадВакансия
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Жироны», «Барселона» сыграет с «Вильярреалом»
32 минуты назадLive
Глушаков о том, кто должен тренировать «Спартак»: «Российский специалист. Один из ветеранов, настоящий спартаковец, который будет прививать спартаковский дух»
35 минут назад
У Кристенсена частичный разрыв «крестов» левого колена после тренировки. Защитник «Барсы» может пропустить 3-4 месяца
47 минут назад
Тренера «Нумансии» из Сегунды удалили за слова «У этой девушки дислексия» в адрес судьи на бровке Вероники Санчес
сегодня, 12:31
В «Реале» обеспокоены напряженной атмосферой вокруг Винисиуса. Клуб поддерживает бразильца (As)
сегодня, 11:58
Как часто вы читаете Спортс’‘? Узнайте в итогах года!
сегодня, 12:00
Аршавин об интервью Глушенкова после «Краснодара»: «Максим был злой, он не любит к нам приходить. Спросил, лучший ли он игрок матча, был раздражен. Какой смысл бесить его еще больше?»
сегодня, 11:46
«Крузеро» хочет подписать Жерсона в обмен на Жонатана с доплатой. Ранее бразильцы отклонили два предложения «Зенита» по защитнику (Goal)
сегодня, 11:25
Станкович возглавит «Црвену Звезду» в понедельник. Экс-тренер «Спартака» подпишет контракт на 2,5 года (Mozzart Sport)
сегодня, 10:50
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Торино» в гостях у «Сассуоло», «Фиорентина» примет «Удинезе», «Кальяри» сыграл вничью с «Пизой»
5 минут назад
Гришин о ЦСКА: «Остается проблема с центральным нападающим. Нужен форвард, похожий на Кордобу, но в РПЛ таких нет»
12 минут назад
Агент Макарова: «Общаемся с другими клубами, интерес есть. От «Динамо» как раз нет предложения»
15 минут назад
«Жирона» – «Атлетико». Серлот, Альварес и Симеоне в старте. Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
«Вильярреал» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
25 минут назад
«Милан» может арендовать Дисаси из «Челси». Гомес из «Ливерпуля» – альтернативный вариант усиления защиты
27 минут назад
Александр Мостовой: «Для ЦСКА с «Зенитом» и для Дивеева с Гонду обмен станет плюсом. Лусиано будет играть, а Игорь придет в команду, которая постоянно все выигрывает»
44 минуты назад
Ташуев о Дзюбе: «В сборную нужно вызывать не для рекордов и не для красивых историй»
сегодня, 12:28
Гладилин о «Спартаке»: «Приглашая иностранцев, руководство снимает с себя ответственность. Тренеры приходят и уходят, на них списывают неудачи»
сегодня, 12:15
Жоаозиньо о Сафонове: «В Бразилии спрашивали: кто этот парень? Фанаты «Фламенго» не очень любят Матвея»
сегодня, 12:14