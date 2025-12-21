«Црвена Звезда» рассталась с Милоевичем. Сообщалось, что клуб назначит Станковича главным тренером
«Црвена Звезда» отправила в отставку главного тренера Владана Милоевича.
Владан Милоевич покинул пост главного тренера «Црвены Звезды».
Ранее сообщалось, что бывший тренер «Спартака» Деян Станкович может возглавить сербский клуб в понедельник.
«Футбольный клуб «Црвена Звезда» сообщает, что контракт с Владаном Милоевичем расторгнут по взаимному согласию. С сегодняшнего дня он больше не будет возглавлять тренерский штаб нашего клуба.
Владан Милоевич попрощался с игроками, тренерским штабом и всеми сотрудниками клуба», – говорится в сообщении «Црвены Звезды».
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Црвены Звезды»
