Тео Эрнандес не хотел уходить из «Милана»: «Но когда звонит менеджер и говорит: «Если ты останешься, мы исключим тебя из состава», что я могу поделать? Я заслуживал лучшего отношения»

Тео Эрнандес заявил, что его вынудили уйти из «Милана».

Бывший защитник «Милана» Тео Эрнандес , выступающий за «Аль-Хилаль », рассказал о причинах ухода из итальянского клуба.

– Тео, как жизнь в Эр-Рияде?

– Потрясающе. Это было лучшее решение. Единственный недостаток – дорожный трафик, он ужасен.

– Вы не хотели уходить [из «Милана»]?

– Нет. Моим приоритетом было остаться.

– Вы отклонили предложение «Комо» в январе прошлого года?

– Мой агент не говорил мне о нем. Говорили, что я запросил непомерную сумму за продление контракта, что я настаивал на трансфере... все это ложь.

– Ваш прощальный пост был спорным: «Направление, которое принял клуб, и некоторые решения не отражают ценности и амбиции, которые привели меня сюда».

– Это правда. Когда я пришел, там были Массара , Бобан и Мальдини, мой кумир. Ибра – топ, но после ухода Паоло все изменилось к худшему.

– Вам было больно от критики болельщиков?

– Очень. Я знаю, что совершал ошибки, такие как удаления с «Фиорентиной» или «Фейеноордом», но мы люди. Я не был спокоен и мог действовать лучше, но болельщики знают, кем был Тео в «Милане».

– Также говорилось о предполагаемом насилии.

– Наконец-то у меня появилась возможность высказаться об этом: есть люди, которые хотят разрушить вашу жизнь и карьеру. Мне было больно, когда я читал некоторые вещи, но моя семья знает, что это неправда.

– Возвращаясь к футболу: было ли ошибкой не подходить к Фонсеке во время паузы на водопой?

– Это сильно раздули. Мы с Леау только вышли на поле. Говорили, что у нас были плохие отношения с тренерами, но это неправда. Я также хорошо ладил с Консейсау. Он был авторитарным человеком, но люди говорили глупости.

– Вы чувствовали, что «Милан» вас бросил?

– Я заслуживал лучшего отношения. Я этого не ожидал. Некоторые партнеры по команде уговаривали меня остаться, но когда тебе звонит менеджер и говорит: «Если ты останешься здесь, мы исключим тебя из состава», что я могу поделать? Пришлось искать что-то другое.

– Сколько раз вы были близки к тому, чтобы покинуть «россонери»?

– Честно говоря, я не знаю. Я всегда просил своего агента ничего мне не рассказывать. В Италии я бы играл только за «Милан».

– Что, если вас попросят вернуться?

– Теперь я хочу побеждать здесь. Пока там есть определенные люди, я не вернусь, – сказал Эрнандес.