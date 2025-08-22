  • Спортс
141

Жирков о получении лицензии тренера: «Все было сложным – ходить, вставать, учить, на компьютере работать. Пока предложений нет»

Юрий Жирков рассказал о сложностях получения тренерской лицензии.

«Обучение на тренера было очень тяжелым, все было сложным: ходить, вставать, учить, на компьютере работать. Я получил тренерскую лицензию, забрал ее. 

Созрел ли для тренерской карьеры? Эта лицензия дает право тренировать Вторую лигу главным тренером, все остальное – помощником. Пока никто меня никуда не зовет, из моих знакомых никто не возглавил клуб, так что пока предложений нет», – сказал экс-игрок сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
logoЮрий Жирков
logoпремьер-лига Россия
logoВторая лига Б
logoЗенит
logoСборная России по футболу
logoЦСКА
ВШТ
logoВторая лига А
