Жирков о получении лицензии тренера: «Все было сложным – ходить, вставать, учить, на компьютере работать. Пока предложений нет»
Юрий Жирков рассказал о сложностях получения тренерской лицензии.
«Обучение на тренера было очень тяжелым, все было сложным: ходить, вставать, учить, на компьютере работать. Я получил тренерскую лицензию, забрал ее.
Созрел ли для тренерской карьеры? Эта лицензия дает право тренировать Вторую лигу главным тренером, все остальное – помощником. Пока никто меня никуда не зовет, из моих знакомых никто не возглавил клуб, так что пока предложений нет», – сказал экс-игрок сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
