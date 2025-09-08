Товарищеский матч. Россия U21 принимает Саудовскую Аравию U23
Молодежная сборная России cыграет против Саудовской Аравии в товарищеском матче.
В прошлом матче 5 сентября россияне уступили саудовцам со счетом 1:2.
Товарищеский матч
Химки, Россия
Россия U21 – Саудовская Аравия U23 – 14:15
Россия U21: Веселов, Бардачев, Лобов, Шнапцев, Рядно, Столбов, Козлов, Чобанов, Боков, Салтыков, Дорофеев.
Саудовская Аравия U23: Абурасийн, Тамбакти, Альдосари, Хазази, Аломаир, Альфарадж, Алотман, Давран, Аль-Хаммами, Дариси, Аль-Хассан.
Примечание: время начала матча – московское.
