1

Товарищеский матч. Россия U21 принимает Саудовскую Аравию U23

Молодежная сборная России cыграет против Саудовской Аравии в товарищеском матче.

В прошлом матче 5 сентября россияне уступили саудовцам со счетом 1:2.

Товарищеский матч

Химки, Россия

Россия U21 – Саудовская Аравия U23 – 14:15

Россия U21: Веселов, Бардачев, Лобов, Шнапцев, Рядно, Столбов, Козлов, Чобанов, Боков, Салтыков, Дорофеев.

Саудовская Аравия U23: Абурасийн, Тамбакти, Альдосари, Хазази, Аломаир, Альфарадж, Алотман, Давран, Аль-Хаммами, Дариси, Аль-Хассан. 

Примечание: время начала матча – московское.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?9633 голоса
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
товарищеские матчи (сборные)
logoСборная Саудовской Аравии по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoсборная России U-21
результаты
logoМихаил Рядно
logoЦСКА
Никита Дорофеев
logoВторая лига Б
logoвысшая лига Беларусь
logoВторая лига А
logoЛокомотив
logoДинамо Минск
logoДенис Боков
logoУрал
logoРубин
logoНикита Салтыков
logoРуслан Чобанов
logoПари НН
logoКраснодар
logoКирилл Столбов
logoПервая лига
logoДаниил Веселов
logoДинамо-2 Москва
logoМатвей Бардачев
logoМаксим Шнапцев
logoНикита Лобов
logoКосмос
logoвысшая лига Казахстан
logoДанила Козлов
logoАтырау
logoсборная Саудовской Аравии U-20
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Соболев выложил фото с грибами: «Выходной в лесу 😍🍄»
16через 44 минутыФото
Потерявший паспорт Ямаль вернулся в Испанию на частном самолете. RFEF связалась с властями Турции для решения проблемы
2718 минут назад
«Войну и мир» я прочитал еще в детстве – сложностей не было». Раков о перечне книг для футболистов
425 минут назад
«Если бы в России было 100 Абрамовичей, она была бы другой страной. У нас знают только небылицы – про украл, а не сколько он сделал для РФ». Экс-губернатор Омской области Полежаев о бизнесмене
61сегодня, 10:08
Круговой о Дугласе в сборной Бразилии: «Не понимаю, зачем было получать российское гражданство. Думаю, теперь его не будут так просто раздавать»
56сегодня, 09:45
Суд взыскал с Зобнина 22,5 тысячи рублей по долгу за капремонт
42сегодня, 09:39
Сантуш покинул сборную Азербайджана после 9 поражений в 11 матчах
30сегодня, 09:32
«Кому интересны комментарии какого-то Мусаева? Важны мнения людей, которые отдали футболу всю свою жизнь. Их интересно слушать». Мостовой о конфликте тренера «Краснодара» с Челестини
57сегодня, 09:27
Раков о лимите: «Я буду только рад, если ужесточат. В РПЛ раскроется еще больше российских талантов, мы покажем себя»
69сегодня, 09:26
Лавров о матче России и США: «Знаю, что в руководстве ФИФА обсуждается, почему бы не провести игру между хозяевами ЧМ-2018 и ЧМ-2026»
55сегодня, 09:01
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев о матче России и США: «Надо проводить его в Москве, это культовое место. Но есть сомнения, что он состоится, хоккейную игру тоже хотели провести»
14 минуты назад
«Сосьедад» о Захаряне: «Арсен работает с командой и чувствует себя хорошо. Клуб оказывает ему всю необходимую поддержку»
833 минуты назад
Владельцы «Тоттенхэма» заявили, что клуб не продается. Они отклонили два предварительных предложения
44 минуты назад
Игравший за «Зенит» Мимович перешел из «Фенербахче» в «Пафос», выступающий в ЛЧ. Защитник арендован с правом выкупа
53 минуты назадФото
Защитник «Атлетика» Альварес дисквалифицирован на 10 месяцев за допинг. Запрещенное вещество было в средстве от выпадения волос
1сегодня, 10:07
Раум о 3:1 с Северной Ирландией: «Мы – Германия, великая футбольная страна. После Словакии было непросто, но мы показали правильный менталитет во 2-м тайме»
1сегодня, 09:52
Лукин о встрече с Головиным в сборной: «Мечты могут стать реальностью, если в это верить и работать. Хочется оставить посыл детям: продолжайте отдаваться любимому делу и верить в себя!»
2сегодня, 09:17
Де ла Фуэнте о шансах Педри на «Золотой мяч» в будущем: «Он лучший в мире на своей позиции. Футбол был несправедлив к испанцам, как в случае с Иньестой, Хави и Хаби Алонсо»
9сегодня, 09:11
Смородская о сборной: «Карпина не за что критиковать. С Иорданией перемудрил с составом, но ничего страшного. Да, соперники были ниже классом, но мы ни с кем приличным давно не играли»
4сегодня, 09:04
Экитике об игровом времени в «ПСЖ»: «У меня нет ненависти ни к тому, что было, ни к Гальтье. Там я прибавил как игрок и человек»
1сегодня, 08:52