Пике о высокой линии обороны «Барсы»: «Этот стиль в нашей ДНК. Мы не можем сидеть в своей штрафной. Болельщики были бы недовольны, сколько бы побед мы ни одержали»

Пике о высокой линии обороны «Барсы»: это в нашей ДНК.

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике оценил игру команды при тренере Ханси Флике и заявил, что стиль игры заложен в ДНК клуба.

– Многие говорят о рискованной игре «Барселоны» в защите. Как ты оцениваешь ее как защитник?

– Мне посчастливилось играть за большие команды, особенно провести много лет в «Барсе». Я считаю, что быть центральным защитником в большой команде – это хорошо. Нужно уметь справляться, конкурировать, играть с очень высокой линией защиты, когда за спиной много свободного пространства.

В некоторых ситуациях вероятность попасться [на контратаку соперника] выше, но преимущество такого расположения оборонительной линии огромно, и это очень помогает команде. Такой команде, как «Барселона », которая прессингует высоко, нужна линия обороны, которая ее поддерживает и расположена очень высоко.

У нас есть центральные защитники, способные играть в таком стиле – Кубарси, Гарсия , Араухо , Кристенсен, а теперь и Жерар Мартин. У них есть качества и характеристики для такой игры, но это очень сложно, и требуется отличная координация. Нужно быть быстрым, внимательным и сосредоточенным на сопернике.

Атакующие игроки должны помогать защитникам, потому что если кто-то из них не прессингует, это угроза для команды – защитники могут получить мяч за спину, поэтому им придется отступать. Футбол, как бы хорошо именно ты ни играл, – это командный вид спорта, где ты все равно полагаешься на партнеров по команде.

– Очевидно, что вы бы не отказались от идеи держать линию обороны так высоко?

– Вовсе нет. Думаю, это в нашей ДНК, в самой сути. «Барса» не может просто сидеть и обороняться в своей штрафной. Это не про нас, и я думаю, что некоторые болельщики, сколько бы побед мы ни одержали [в таком стиле], были бы не совсем довольны.

Мы те, кто мы есть, и мы всегда должны играть именно так. Это наша философия и наш стиль, – сказал Пике.