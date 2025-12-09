  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пике о высокой линии обороны «Барсы»: «Этот стиль в нашей ДНК. Мы не можем сидеть в своей штрафной. Болельщики были бы недовольны, сколько бы побед мы ни одержали»
74

Пике о высокой линии обороны «Барсы»: «Этот стиль в нашей ДНК. Мы не можем сидеть в своей штрафной. Болельщики были бы недовольны, сколько бы побед мы ни одержали»

Пике о высокой линии обороны «Барсы»: это в нашей ДНК.

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике оценил игру команды при тренере Ханси Флике и заявил, что стиль игры заложен в ДНК клуба.

– Многие говорят о рискованной игре «Барселоны» в защите. Как ты оцениваешь ее как защитник?

– Мне посчастливилось играть за большие команды, особенно провести много лет в «Барсе». Я считаю, что быть центральным защитником в большой команде – это хорошо. Нужно уметь справляться, конкурировать, играть с очень высокой линией защиты, когда за спиной много свободного пространства.

В некоторых ситуациях вероятность попасться [на контратаку соперника] выше, но преимущество такого расположения оборонительной линии огромно, и это очень помогает команде. Такой команде, как «Барселона», которая прессингует высоко, нужна линия обороны, которая ее поддерживает и расположена очень высоко.

У нас есть центральные защитники, способные играть в таком стиле – Кубарси, Гарсия, Араухо, Кристенсен, а теперь и Жерар Мартин. У них есть качества и характеристики для такой игры, но это очень сложно, и требуется отличная координация. Нужно быть быстрым, внимательным и сосредоточенным на сопернике.

Атакующие игроки должны помогать защитникам, потому что если кто-то из них не прессингует, это угроза для команды – защитники могут получить мяч за спину, поэтому им придется отступать. Футбол, как бы хорошо именно ты ни играл, – это командный вид спорта, где ты все равно полагаешься на партнеров по команде.

– Очевидно, что вы бы не отказались от идеи держать линию обороны так высоко?

– Вовсе нет. Думаю, это в нашей ДНК, в самой сути. «Барса» не может просто сидеть и обороняться в своей штрафной. Это не про нас, и я думаю, что некоторые болельщики, сколько бы побед мы ни одержали [в таком стиле], были бы не совсем довольны. 

Мы те, кто мы есть, и мы всегда должны играть именно так. Это наша философия и наш стиль, – сказал Пике.

Что делать с Хаби Алонсо?16938 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Diario Sport
logoЖерар Пике
logoЛа Лига
logoБарселона
logoРональд Араухо
logoПау Кубарси
болельщики
logoХанс-Дитер Флик
logoАндреас Кристенсен
logoтактика
logoЭрик Гарсия
logoЖерар Мартин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пике о проблемах Араухо: «Пора начать уважать игроков. Футболу пора перестать быть свалкой, где можно всех оскорблять. «Барса» дает ему время – это правильно»
9 декабря, 13:57
Пике о шансах «Барсы» на трофеи: «Они претендуют на все, играя в том же стиле, что в прошлом сезоне. В ЛЧ будет непросто – есть сильные «Арсенал» и «ПСЖ», «Реал» и «Бавария»
7 декабря, 18:40
Пике и Шакира наладили отношения. Экс-защитник «Барсы» и певица не общались напрямую после разрыва в 2022-м, теперь воспитание детей обсуждается «спокойно и уважительно»
5 декабря, 17:23
Главные новости
Клубы АПЛ готовят предложения на «девятизначную сумму» по Олисе. Вингером «Баварии» также интересуются «ПСЖ» и один клуб Ла Лиги (Kicker)
19 минут назад
«Салах – король в Египте. Он не обычный парень. Вся страна сидит перед телевизором, ждет его выхода на поле, им гордятся. Это оказывает огромное давление». Мидо о вингере «Ливерпуля»
43 минуты назад
Жерсон: «Зенит» — самый известный российский клуб не только в Бразилии, но и в Европе»
сегодня, 07:43
Гендиректор «Спартака» об отставке Станковича: «Я бы скорее спросил: каким образом принималось решение о продлении контракта?»
сегодня, 07:30
Российских юниоров возвращают с флагом и гимном, Березуцкий возглавил «Урал», Алонсо пока не уволят из «Реала», предложение «Локомотива» Баринову и другие новости
сегодня, 06:10
Ищем коммуникационного дизайнера, который будет тесно работать с редакцией. Ваши картинки соберут сотни тысяч просмотров на главной Спортса’’!
сегодня, 06:00Вакансия
«Спартаку» нужен Артига. Он в разы лучше Ивича, идет первым в чемпионате Анголы и в Лиге чемпионов Африки». Селюк об экс-тренере «Химок»
сегодня, 05:47
Крыховяк об 1:6 «ПСЖ» с «Барсой» в 2017-м: «Были ошибки судьи, но с таким качеством игры это не единственная причина поражения»
сегодня, 04:45
Сколько килограммов весит FONBET Кубок России? Узнайте в новом тесте
сегодня, 03:50Тесты и игры
Фомин о «Динамо»: «Если Гусев останется, будет отлично. Постараемся воплотить его идеи в жизнь во второй части сезона»
сегодня, 03:46
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев: «На концерте можно продавать пиво и водочку, а на стадионе почему-то нельзя даже пиво! Не могу понять, в чем разница»
7 минут назад
«Странно, что «Зенит» теряет очки в РПЛ – должны выносить всех, имея такой набор исполнителей. Натужные победы, нет красивой игры». Канищев о команде Семака
31 минуту назад
Гендиректор «Спартака» об ужесточении лимита: «Готовимся. Это влияет на наши трансферные аппетиты»
57 минут назад
Воробьев о 3-м месте «Локо»: «Главное – хорошо отдохнуть и как можно выше подняться в таблице»
сегодня, 07:16
Газзаев о Гусеве: «Останется в «Динамо», думаю. Давать 4 игры — это несерьезно. Для результата нужны доверие и терпение»
сегодня, 06:58
Директор «Боруссии» Кель о словах Шлоттербека после 2:2 с «Буде-Глимт»: «Каждый футболист вправе высказать критику после такой игры»
сегодня, 06:40
Чемпионат Испании. «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Жироной»
сегодня, 06:24
Жерсон об адаптации к холоду: «Стереотип из России — огромный пуховик и теплая шапка, но примеры других бразильцев меня успокаивали»
сегодня, 06:02
«Кисляк – лучший игрок года в ЦСКА, но прогрессировать он будет только в Европе». Галямин о хавбеке
сегодня, 05:32
Чемпионат Италии. «Лечче» против «Пизы», «Милан» сыграет с «Сассуоло» в воскресенье
сегодня, 05:19