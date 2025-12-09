  • Спортс
10

Пике о «Реале»: «Люди ждали, что при Алонсо игра и результаты будут лучше – они зависят от Мбаппе, Хаби нужно время для внедрения идей. «Барса» делает шоу и претендует на все трофеи»

Пике о «Реале»: люди ждали от Алонсо игры и результатов получше.

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике оценил выступления «Реала» при тренере Хаби Алонсо.

Вчера сообщалось, что «Реал» может уволить Алонсо в случае неудачи в матче против «Ман Сити» в Лиге чемпионов, отношения главного тренера и игроков испорчены. Фавориты на замену Хаби – Зинедин Зидан и Юрген Клопп. Также Альваро Арбелоа в шорт-листе «сливочных». «Реал» после поражения от «Сельты» (0:2) отстал от «Барселоны» на 4 очка в таблице Ла Лиги.

– Как вы оцениваете новый проект «Реала» с Хаби Алонсо?

– Люди ждали, что «Мадрид» будет лучше играть и добиваться лучших результатов при Хаби. Думаю, что результаты вовсе не плохие. Даже несмотря на то, что «Реал» сейчас находится под большим давлением, они все еще в деле.

Они хорошо выступают в Лиге чемпионов, но это правда, что их стиль игры во многом зависит от Мбаппе. Полагаю, что Хаби все еще нужно время, чтобы внедрить свои идеи.

– А что вы думаете о «Барселоне» Флика в этом сезоне?

– Я считаю, что шумихи вокруг было гораздо больше, чем заслуживало то, что на самом деле происходило на поле. Команда играет в том же духе, что и в прошлом  сезоне.

Это очень атакующая команда, которая много рискует, но при этом делает прекрасное шоу, чего и хотят зрители. Они много забивают, но и пропускают, что вполне ожидаемо при системе Флика. Думаю, «Барса» претендует на все трофеи, – сказал Пике.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Diario Sport
