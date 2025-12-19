8

Роналдо: «Кингс Лига гораздо интереснее традиционного футбола»

Роналдо: традиционный футбол скучнее Кингс Лиги.

Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо высказался о Кингс Лиге Жерара Пике.

«Бразильцы и так страстно любят футбол, и формат Кингс Лиги, будем честны, гораздо увлекательнее, чем традиционный футбол.

Этот развлекательный формат является дополнением к традиционному футболу. Думаю, это повышает интерес к футболу», – сказал легендарный футболист.

Кингс Лига – футбольная медиалига, созданная экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике. Формат матчей: 7 на 7, два тайма по 20 минут. Среди участников – Серхио Агуэро («Куниспорт»), Ламин Ямаль («Ла Капиталь»), Марсело («Скалл») и другие.

В России будет такая же медиалига, как у Пике! Лого ей нарисовала студия Лебедева

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Marca
