Роналдо: «Кингс Лига гораздо интереснее традиционного футбола»
Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо высказался о Кингс Лиге Жерара Пике.
«Бразильцы и так страстно любят футбол, и формат Кингс Лиги, будем честны, гораздо увлекательнее, чем традиционный футбол.
Этот развлекательный формат является дополнением к традиционному футболу. Думаю, это повышает интерес к футболу», – сказал легендарный футболист.
Кингс Лига – футбольная медиалига, созданная экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике. Формат матчей: 7 на 7, два тайма по 20 минут. Среди участников – Серхио Агуэро («Куниспорт»), Ламин Ямаль («Ла Капиталь»), Марсело («Скалл») и другие.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Marca
