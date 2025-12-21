  • Спортс
0

Глушаков о «Спартаке»: «Давно говорил, что можно и Тихонова попробовать, и Аленичева вернуть. Хуже точно не было бы. Сплотилась бы вся спартаковская диаспора»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков считает, что Дмитрий Аленичев или Андрей Тихонов могли бы возглавить красно-белых.

«Да я давно говорил, что можно и Тихонова попробовать, и Аленичева обратно вернуть. Думаю, хуже точно не было бы, только в плюс было бы, наверное.

Сплотилась бы, наверное, вся спартаковская диаспора вместе и попыталась бы сделать результат», — сказал Глушаков в телеграм-канале.

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Дениса Глушакова
