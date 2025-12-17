«Сан-Хосе» опережает «Интер Майами» Месси в борьбе за Вернера
«Сан-Хосе Эрткуэйкс» вступили в борьбу за форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера, на которого также претендует «Интер Майами» Лионеля Месси.
«Сан-Хосе» ведет переговоры с агентами Вернера и сделал 29-летнему немцу более конкретное предложение.
В минувшем сезоне МЛС «Эрткуэйкс» заняли 10-е место в Западной конференции, не попав в плей-офф.
Контракт Вернера с «Лейпцигом» рассчитан до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне Бундеслиги нападающий провел лишь 2 матча.
Что делать с Хаби Алонсо?37462 голоса
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости