«Интер Майми» Месси распродал все абонементы на предстоящий сезон
«Интер Майми» Лионеля Месси распродал все абонементы на матчи нового сезона.
«Интер Майми» с радостью сообщает, что клуб распродал все абонементы на регулярный сезон МЛС 2025 года.
Обладатели абонементов на сезон 2025 года получают доступ к эксклюзивным впечатлениям в течение всего сезона. У них также будет приоритет, когда клуб переедет в свой новый дом в Майами, стадион Miami Freedom Park, в 2026 году», – говорится в сообщении клуба.
На сайте «Интер Майми» также отмечается, что болельщики по-прежнему могут билеты на отдельные домашние матчи этого сезона, который станет последним на стадионе Chase Stadium.
Клуб начнет новый сезон 22 февраля с домашнего матча. Команда примет «Нью-Йорк Сити».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Интер Майми»
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