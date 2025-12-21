Сафонов выложил фото на метле: «Заглянул в контракт. Среди запрещенных экстремальных видов спорта не нашел пункт про квиддич. Пользуюсь лазейкой»

Сафонов выложил фото с метлой: не нашел в контракте пункта про запрет квиддича.

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов выложил фото, где он подпрыгивает, зажав метлу между ног.

«Заглянул в контракт. Среди запрещенных экстремальных видов спорта не нашел пункт про квиддич (выдуманный вид спорта из мира Гарри Поттера, где игроки летают на метлах – Спортс’‘). Пользуюсь лазейкой», – написал Сафонов в телеграм-канале, прикрепив фото.

Напомним, Сафонов сломал руку 17 декабря во время серии пенальти в финале Межконтинентального кубка. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов говорил , что у вратаря откололся кусочек кости на руке в моменте, когда он отражал третий пенальти.