  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сафонов выложил фото на метле: «Заглянул в контракт. Среди запрещенных экстремальных видов спорта не нашел пункт про квиддич. Пользуюсь лазейкой»
Фото
2

Сафонов выложил фото на метле: «Заглянул в контракт. Среди запрещенных экстремальных видов спорта не нашел пункт про квиддич. Пользуюсь лазейкой»

Сафонов выложил фото с метлой: не нашел в контракте пункта про запрет квиддича.

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов выложил фото, где он подпрыгивает, зажав метлу между ног.

«Заглянул в контракт. Среди запрещенных экстремальных видов спорта не нашел пункт про квиддич (выдуманный вид спорта из мира Гарри Поттера, где игроки летают на метлах – Спортс’‘). Пользуюсь лазейкой», – написал Сафонов в телеграм-канале, прикрепив фото.

Напомним, Сафонов сломал руку 17 декабря во время серии пенальти в финале Межконтинентального кубка. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов говорил, что у вратаря откололся кусочек кости на руке в моменте, когда он отражал третий пенальти. 

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...40670 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
logoМатвей Сафонов
logoлига 1 Франция
соцсети
logoПСЖ
ахахаха
фото
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Жоаозиньо о Сафонове: «В Бразилии спрашивали: кто этот парень? Фанаты «Фламенго» не очень любят Матвея»
сегодня, 12:14
Кубок Франции – душа. Ловим нотки Гюго, Золя и Стендаля
сегодня, 11:10
Спортивный врач о переломе Сафонова: «Такие травмы очень хорошо заживают. Сомневаюсь, что понадобится больше трех недель на восстановление»
сегодня, 10:58
Как там наши в Европе: Чалов забивает меньше Оздоева, Сафонов начал играть, Захарян вылечился
сегодня, 06:25
Главные новости
Отец судьи Егорова: «Из человека сделали преступника, который вывозил миллиарды, награбленные непонятно где, хочется правдивости. Егор дома, готовится к сезону. Его опросили и отпустили»
27 минут назад
Кубок Франции. «Монако» Головина встретится с «Осером», «Марсель» сыграет с «Бурк-ан-Бресс»
сегодня, 08:03
Спортс’’ показывает мультикаст четырех матчей 1/32 финала Кубка Франции, в том числе «Монако» Головина, совместно с ТВ Старт
43 минуты назадВидео
Сегодня – всемирный День баскетбола. И нам нужен frontend-разработчик, который станет нашим Леброном в платформенной команде!
45 минут назадВакансия
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Жироны», «Барселона» сыграет с «Вильярреалом»
сегодня, 13:01Live
Глушаков о тренере для «Спартака»: «Российский специалист. Один из ветеранов, настоящий спартаковец, который будет прививать спартаковский дух, объединит болельщиков и команду»
сегодня, 12:58
У Кристенсена частичный разрыв «крестов» левого колена после тренировки. Защитник «Барсы» может пропустить 3-4 месяца
сегодня, 12:46
Тренера «Нумансии» из Сегунды удалили за слова «У этой девушки дислексия» в адрес судьи на бровке Вероники Санчес
сегодня, 12:31
В «Реале» обеспокоены напряженной атмосферой вокруг Винисиуса. Клуб поддерживает бразильца (As)
сегодня, 11:58
Как часто вы читаете Спортс’‘? Узнайте в итогах года!
сегодня, 12:00
Ко всем новостям
Последние новости
Аморим о Майну: «Роналду, Руни и Верон сидели на скамейке в «МЮ», в 20 лет это не что-то плохое. Я просто хочу помочь команде победить, Кобби нужно бороться за свое место»
10 минут назад
Чемпионат Италии. «Торино» в гостях у «Сассуоло», «Фиорентина» примет «Удинезе», «Кальяри» сыграл вничью с «Пизой»
13 минут назад
«Жирона» – «Атлетико». 0:2 – Галлахер и Коке забили. Онлайн-трансляция
22 минуты назадLive
Ван Дейк после 2:1 с «Тоттенхэмом»: «Надо проанализировать концовку, она была хаотичной. Но лично я очень доволен победой. Симонс не хотел навредить мне, мы поговорили»
26 минут назад
Газизов об ужесточении лимита в РПЛ: «Меня это никак не напрягает, пока слишком далеко – сезон доиграем с текущим. У всех клубов есть решение, думаю»
43 минуты назад
«Црвена Звезда» рассталась с Милоевичем. Сообщалось, что клуб назначит Станковича главным тренером
44 минуты назад
Гришин о ЦСКА: «Остается проблема с центральным нападающим. Нужен форвард, похожий на Кордобу, но в РПЛ таких нет»
54 минуты назад
Агент Макарова: «Общаемся с другими клубами, интерес есть. От «Динамо» как раз нет предложения»
57 минут назад
«Вильярреал» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
сегодня, 13:07
«Милан» может арендовать Дисаси из «Челси». Гомес из «Ливерпуля» – альтернативный вариант усиления защиты
сегодня, 13:06