Родриго получил желтую за симуляцию в штрафной «Севильи» и избежал удаления через 4 минуты, когда пнул Маркао по ноге сзади
Родриго предупрежден за симуляцию, но не был наказан за другой фол.
Родриго пытался обмануть судью в конце 1-го тайма матча Ла Лиги против «Севильи».
На 41-й минуте вингер «Реала», получив передачу на краю штрафной, ворвался в нее и рухнул на газон после того, как защитник «Севильи» Маркао Тейшейра коснулся его плеча.
Главный арбитр Алехандро Муньис Руис принял решение показать бразильцу желтую карточку за симуляцию.
На 45-й минуте Родриго носком бутсы пнул Маркао по ноге сзади. Муньис Руис не стал показывать вторую карточку вингеру «Реала».
Изображения: кадры из трансляций «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
