  • Родриго получил желтую за симуляцию в штрафной «Севильи» и избежал удаления через 4 минуты, когда пнул Маркао по ноге сзади
Родриго получил желтую за симуляцию в штрафной «Севильи» и избежал удаления через 4 минуты, когда пнул Маркао по ноге сзади

Родриго предупрежден за симуляцию, но не был наказан за другой фол.

Родриго пытался обмануть судью в конце 1-го тайма матча Ла Лиги против «Севильи».

На 41-й минуте вингер «Реала», получив передачу на краю штрафной, ворвался в нее и рухнул на газон после того, как защитник «Севильи» Маркао Тейшейра коснулся его плеча.

Главный арбитр Алехандро Муньис Руис принял решение показать бразильцу желтую карточку за симуляцию.

На 45-й минуте Родриго носком бутсы пнул  Маркао по ноге сзади. Муньис Руис не стал показывать вторую карточку вингеру «Реала».

Изображения: кадры из трансляций «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoРодриго
logoЛа Лига
logoСевилья
logoсудьи
Алехандро Муньис Руис
logoРеал Мадрид
logoМаркао Тейшейра
