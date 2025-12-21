ЦСКА и «Динамо» интересуются центральным защитником «Униона» Лейте (Иван Карпов)
ЦСКА и «Динамо» интересуются Диогу Лейте из «Униона».
ЦСКА и «Динамо» интересуются центральным защитником «Униона» Диогу Лейте, передает инсайдер Иван Карпов.
Отмечается, что армейцы рассматривают подписание португальца в случае ухода Игоря Дивеева, однако Лейте не является для них приоритетным вариантом.
В нынешнем сезоне Лейте провел 11 матчей в Бундеслиге, не отметившись результативными действиями и получив одну желтую карточку. Статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...41082 голоса
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
