ЦСКА и «Динамо» интересуются центральным защитником «Униона» Лейте (Иван Карпов)

ЦСКА и «Динамо» интересуются Диогу Лейте из «Униона».

ЦСКА и «Динамо» интересуются центральным защитником «Униона» Диогу Лейте, передает инсайдер Иван Карпов.

Отмечается, что армейцы рассматривают подписание португальца в случае ухода Игоря Дивеева, однако Лейте не является для них приоритетным вариантом.

В нынешнем сезоне Лейте провел 11 матчей в Бундеслиге, не отметившись результативными действиями и получив одну желтую карточку. Статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
