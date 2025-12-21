ЦСКА и «Динамо» интересуются центральным защитником «Униона» Лейте (Иван Карпов)

ЦСКА и «Динамо» интересуются Диогу Лейте из «Униона».

ЦСКА и «Динамо » интересуются центральным защитником «Униона » Диогу Лейте , передает инсайдер Иван Карпов.

Отмечается, что армейцы рассматривают подписание португальца в случае ухода Игоря Дивеева, однако Лейте не является для них приоритетным вариантом.

В нынешнем сезоне Лейте провел 11 матчей в Бундеслиге, не отметившись результативными действиями и получив одну желтую карточку. Статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь .