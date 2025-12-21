  • Спортс
  Слот о конце игры с «Тоттенхэмом»: «Словно «Ливерпуль» остался вдевятером против 11, а не наоборот. Я думал, что нам станет проще, но проще не стало»
Слот о конце игры с «Тоттенхэмом»: «Словно «Ливерпуль» остался вдевятером против 11, а не наоборот. Я думал, что нам станет проще, но проще не стало»

Арне Слот: это словно «Ливерпуль» остался вдевятером, а не «Тоттенхэм».

Арне Слот отметил неудачную игру «Ливерпуля» в конце матча с «Тоттенхэмом» (2:1).

«Шпоры» доигрывали вдевятером из-за удалений Хави Симонса и Кристиана Ромеро, но владели инициативой.

«Я думал, что это будет означать, что нам станет проще, но на самом деле проще не стало. Мне казалось, что, играя против девятерых футболистов, мы сможем держать их подальше от своих ворот, но казалось, словно это мы остались вдевятером, а у них было 11 человек», – заявил главный тренер «Ливерпуля».

