«Леванте» назначил тренером Каштру, уволенного из «Нанта» 11 декабря
«Леванте» возглавил Луиш Мануэл Каштру.
«Леванте» объявил о назначении нового главного тренера.
Испанский клуб сообщил о заключении контракта с Луишем Мануэлем Каштру. Договор с португальцем рассчитан на полтора сезона.
45-летний специалист нашел новую команду спустя всего 9 дней после увольнения из «Нанта».
«Леванте» после 16 туров Ла Лиги занимает последнее место, набрав 10 очков.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...36710 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Леванте»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости