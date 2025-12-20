1

«Леванте» назначил тренером Каштру, уволенного из «Нанта» 11 декабря

«Леванте» возглавил Луиш Мануэл Каштру.

«Леванте» объявил о назначении нового главного тренера.

Испанский клуб сообщил о заключении контракта с Луишем Мануэлем Каштру. Договор с португальцем рассчитан на полтора сезона.

45-летний специалист нашел новую команду спустя всего 9 дней после увольнения из «Нанта».

«Леванте» после 16 туров Ла Лиги занимает последнее место, набрав 10 очков.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Леванте»
