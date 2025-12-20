Виртц с оценкой 8,6 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Удаленные Симонс и Ромеро оценены ниже всех – на 5,9 и 5,7
Виртц получил 8,6 по Индексу ГОЛа за матч с «Тоттенхэмом».
Согласно Индексу ГОЛа, лучшим игроком матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (1:2) стал Флориан Виртц.
Полузащитник отметился в игре 17-го тура АПЛ результативной передачей и был оценен на 8,6. В тройку лучших в составе мерсисайдцев также попали Вирджил ван Дейк (7,8) и Милош Керкез (7,4). Самый низкий балл – у Алексиса Мак Аллистера (6,1).
У «Тоттенхэма» лучше всех выступил Педро Порро – на 7,6. Джед Спенс получил 7,4, все остальные футболисты – меньше 7 баллов. Худшими стали Кристиан Ромеро (5,7) и Хави Симонс (5,9), получившие красные карточки.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ГОЛ
