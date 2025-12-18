Игнатьев о детском футболе: «Оторвите от каналов «экспертов», рассказывающих, как надо играть – и отправьте их в спортшколы. Представляете, если Мостовой, Титов, Аленичев пойдут в академии»

Борис Игнатьев предложил экс-футболистам работать в детских академиях.

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался по поводу проблем детско-юношеского футбола в России.

– Талантливых юных футболистов в стране было всегда предостаточно. Многим пророчили блестящую карьеры. Но при переходе во взрослый футбол они куда-то пропадают. Какие главные ошибки на этом этапе?

– Самая главная ошибка – не хватает тренерских кадров в детских спортшколах. Работают люди с ограниченным пониманием, что нужно для подготовки юных футболистов.

Когда я начинал юношей в ФШМ, то нас тренировал сам Константин Иванович Бесков. Помогал ему заслуженный мастер спорта Анатолий Михайлович Акимов.

А в школе «Спартака» тренировали Михаил Огоньков, Николай Дементьев, Игорь Нетто… Сегодня в школах и академиях среди тренеров вы видите ветеранов такого уровня?

Разве что Саша Бородюк и Дима Хохлов. Сережа Овчинников в «Локомотив» тоже старается набирать специалистов, которые не только рассказать, но и показать могут, как играть в футбол.

Мы с Юрой Семиным как раз обсуждали, кто из бывших известных игроков сегодня работает в школе «Реала». Например, легендарный Рауль там отвечает за второй этап подготовки игроков среднего школьного возраста.

Представляете, если у нас школы и академии пойдут Титов, Аленичев, Мостовой и другие ветераны, которые по телевизору рассказывают, как надо играть в футбол. Так пусть лучше не рассказывают, а учат мальчишек премудростям игры.

Сейчас очень много интересных детских турниров между академиями и школами. Но очень мало специалистов.

На такие маленькие зарплаты пойдут работать только энтузиасты. Надо укреплять этот сектор. У нас в спортшколах работает около 2 тысяч человек. Для сравнения: в Германии – свыше 10 тысяч.

– Сейчас много говорят о том, что надо поднимать детский и юношеский футбол. Скажите, что конкретно надо сделать для этого прогресса?

– Надо детско-юношескому футболу придать статус государственной программы.

Программы подготовки молодого поколения. Построить по всей стране детские площадки и стадионы с хорошим покрытием. Положить хорошие зарплаты детским тренерам и руководителям школ.

Показать, что государство их уважает, придать этой профессии особый статус. Морально поддержать школы, академии и этих тренеров.

Оторвите от телевизионных каналов «экспертов», которые рассказывают, как надо играть, и отправьте их в спортшколы. Там они принесут гораздо больше пользы, – сказал Борис Игнатьев.