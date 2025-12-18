  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Игнатьев о детском футболе: «Оторвите от каналов «экспертов», рассказывающих, как надо играть – и отправьте их в спортшколы. Представляете, если Мостовой, Титов, Аленичев пойдут в академии»
1

Игнатьев о детском футболе: «Оторвите от каналов «экспертов», рассказывающих, как надо играть – и отправьте их в спортшколы. Представляете, если Мостовой, Титов, Аленичев пойдут в академии»

Борис Игнатьев предложил экс-футболистам работать в детских академиях.

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался по поводу проблем детско-юношеского футбола в России.

– Талантливых юных футболистов в стране было всегда предостаточно. Многим пророчили блестящую карьеры. Но при переходе во взрослый футбол они куда-то пропадают. Какие главные ошибки на этом этапе?

– Самая главная ошибка – не хватает тренерских кадров в детских спортшколах. Работают люди с ограниченным пониманием, что нужно для подготовки юных футболистов.

Когда я начинал юношей в ФШМ, то нас тренировал сам Константин Иванович Бесков. Помогал ему заслуженный мастер спорта Анатолий Михайлович Акимов.

А в школе «Спартака» тренировали Михаил Огоньков, Николай Дементьев, Игорь Нетто… Сегодня в школах и академиях среди тренеров вы видите ветеранов такого уровня?

Разве что Саша Бородюк и Дима Хохлов. Сережа Овчинников в «Локомотив» тоже старается набирать специалистов, которые не только рассказать, но и показать могут, как играть в футбол.

Мы с Юрой Семиным как раз обсуждали, кто из бывших известных игроков сегодня работает в школе «Реала». Например, легендарный Рауль там отвечает за второй этап подготовки игроков среднего школьного возраста.

Представляете, если у нас школы и академии пойдут Титов, Аленичев, Мостовой и другие ветераны, которые по телевизору рассказывают, как надо играть в футбол. Так пусть лучше не рассказывают, а учат мальчишек премудростям игры.

Сейчас очень много интересных детских турниров между академиями и школами. Но очень мало специалистов.

На такие маленькие зарплаты пойдут работать только энтузиасты. Надо укреплять этот сектор. У нас в спортшколах работает около 2 тысяч человек. Для сравнения: в Германии – свыше 10 тысяч.

– Сейчас много говорят о том, что надо поднимать детский и юношеский футбол. Скажите, что конкретно надо сделать для этого прогресса?

– Надо детско-юношескому футболу придать статус государственной программы.

Программы подготовки молодого поколения. Построить по всей стране детские площадки и стадионы с хорошим покрытием. Положить хорошие зарплаты детским тренерам и руководителям школ.

Показать, что государство их уважает, придать этой профессии особый статус. Морально поддержать школы, академии и этих тренеров.

Оторвите от телевизионных каналов «экспертов», которые рассказывают, как надо играть, и отправьте их в спортшколы. Там они принесут гораздо больше пользы, – сказал Борис Игнатьев.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...16286 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Livesport
Борис Игнатьев
детский футбол
logoпремьер-лига Россия
logoЕгор Титов
logoСергей Овчинников
logoАлександр Мостовой
logoЮрий Семин
logoАлександр Бородюк
logoДмитрий Хохлов
logoДмитрий Аленичев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Канчельскис считает, что Россия в футболе отстает от Англии минимум на 25 лет: «Это проявляется во всем: инфраструктура, отношения к футболу, уровень игры»
15 минут назад
Маркиньос о сэйвах Сафонова: «ПСЖ» нужен был вратарь, который вселит в нас уверенность. У Матвея есть достоинства – умение среагировать в нужный момент»
27 минут назад
Суперкубок Италии. 1/2 финала. «Наполи» против «Милана», «Болонья» сыграет с «Интером» в пятницу
52 минуты назад
🧱 Сафонов отбил 4 пенальти и взял трофей с «ПСЖ», первая шайба Кузнецова за «Металлург», Стармер грозит Абрамовичу судом и другие новости
сегодня, 06:10
Уоррен Заир-Эмери: «Сафонов хорошо влился в «ПСЖ», быстро выучил французский, выкладывается на полную. Нам нужны именно такие футболисты»
сегодня, 03:58
Какой клуб выигрывал FONBET Кубок России три года подряд?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Джорджина: «Наша сущность остается неизменной, несмотря на наличие экономических возможностей. Дети понимают, что ничего не дается даром. Прививаем наши ценности»
сегодня, 03:30
Геннадий Орлов: «Меня часто упрекают: «Ну как он голландские фамилии путал?!». Ты же русский. Русские фамилии правильно и произноси. Главное в репортаже – суть игры»
сегодня, 02:48
Глава селекции «Краснодара»: «Я против любых лимитов – это всегда что-то искусственное. С его введением цены на российских футболистов и их зарплаты, возможно, вырастут»
сегодня, 02:12
Ташуев об отношении Мостового к Мусаеву: «Есть много тренеров, кто не играл, но тренирует. Это задевает самолюбие Александра. Без опыта его никто не позовет в топ-клуб»
сегодня, 01:52
Ко всем новостям
Последние новости
«Наполи» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
42 минуты назад
Кубок Испании. 1/16 финала. «Оуренсе» примет «Атлетик», «Мурсия» против «Бетиса»
сегодня, 05:50
Кейн про 41 гол Левандовского за сезон в Бундеслиге: «Невероятный рекорд, его будет трудно побить. Но это возможно – мне нужно поддерживать уровень еще 4-5 месяцев»
сегодня, 03:45
«МЮ» и «Тоттенхэм» могут подписать Эль Мала за 30-40 млн евро. Клубы отправили запросы по 19-летнему вингеру «Кельна»
сегодня, 03:10
Игнатьев о лимите: «Я за приезд игроков уровня Халка, но когда легионер сидит на скамейке – зачем он здесь? Некоторым еще и паспорт предлагают. Они уедут и забудут, что есть Россия»
сегодня, 02:45
«Реал»: «Поздравляем «ПСЖ», Аль-Хелайфи, Энрике и болельщиков с заслуженной победой в Межконтинентальном кубке!»
сегодня, 02:30
Венгер после победы «ПСЖ»: «Сафонов – потрясающий! Он обладает топовыми качествами. Ему нужно играть больше»
сегодня, 02:01
«Флуминенсе» и 41-летний Тиаго Силва расторгли контракт. Он провел 46 матчей в прошлом сезоне
сегодня, 01:36
Колосков о «Динамо»: «Хотелось бы, чтобы работал отечественный тренер, как Семак, Галактионов, Мусаев. Гусев провел всего три матча, причем не совсем удачно»
сегодня, 01:10
Роман Березовский: «Сафонов станет первым номером «ПСЖ», надеюсь. Матвей спокоен, зрело смотрится, дождался шанса, терпел»
сегодня, 00:45